Versão e-book do "Atlas socioeconômico do RS" será lançada na sexta-feira (28)

As duas primeiras edições do Atlas, em 1998 e 2002, foram impressas - Foto: Laiz Flores/Ascom SPGG

Publicação com 23 anos de história, oAtlas socioeconômico do Rio Grande do Sulterá sua sexta edição lançada na versão e-book na sexta-feira (28/5), às 10h. Para celebrar a divulgação do documento, produzido pela equipe do Departamento de Planejamento Governamental (Deplan) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), será realizada uma live de apresentação do material seguida de debate.

O encontro virtual tem como convidados o subsecretário de Planejamento e professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Antonio Cargnin, e o professor de graduação e pós-graduação em Geografia da UFRGS Roberto Verdum.

A live será transmitida napágina da SPGG no YouTubee é destinada a servidores estaduais e também a estudantes e professores dos cursos de Geografia. O evento contará com certificação da Escola de Governo (EGov). As inscrições estão abertas na páginasympla.com/egovrs.

Sobre o Atlas

Produzido desde 1998, oAtlas socioeconômico do Rio Grande do Sulconta com informações sobre o Estado divididas em cinco macroáreas: Infraestrutura, Meio Ambiente, Demografia, Indicadores Sociais e Economia. As duas primeiras edições doAtlas, em 1998 e 2002, foram impressas, com as atualizações seguintes disponibilizadas em formato eletrônico.

SERVIÇO

• O quê:lançamento doAtlas socioeconômico do Rio Grande do Sul

• Quando:sexta-feira (28/5), às 10h

• Inscrições:sympla.com/egovrs

• Onde assistir:spgg.rs.gov.br/youtube

