Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Aliado contra a infecção urinária, o cranberry começa a ganhar espaço no Brasil

Cultivado de maneira sustentável por pequenos produtores, o seu consumo traz diversos benefícios para a saúde e pode ser facilmente inserido na rot...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/02/2026 às 14h17
Aliado contra a infecção urinária, o cranberry começa a ganhar espaço no Brasil
Cranberry Institute

Pouco conhecido pelo público brasileiro e com técnicas de cultivo e extração desenvolvidas graças a particularidades da própria fruta, o cranberry é considerado a "superfruta original americana", por ser naturalmente rico em vitaminas C e E, além de antioxidantes. Nutritiva e versátil no consumo, é reconhecida por contribuir para o bem-estar geral, ajudando na manutenção da saúde do trato urinário e da microbiota intestinal, de acordo com a National Library of Medicine, dos Estados Unidos.

Fortemente ligado à cultura norte-americana, sua produção envolve mais de 1.100 pequenos agricultores familiares — muitos deles na quarta, quinta ou sexta geração — em plantações que ocupam cerca de 15 mil hectares, distribuídos principalmente nos estados de Wisconsin, Massachusetts, Nova Jersey, Oregon e Washington.

Conhecido como "mar vermelho", o cultivo do cranberry é realizado em campos alagáveis chamados "bogs". Os frutos crescem em arbustos de aproximadamente 30 centímetros de altura até atingirem a maturação, com coloração vermelha intensa. Na fase de colheita, os campos são inundados, e máquinas conhecidas como "beaters" passam entre as plantas para desprender as frutas, que flutuam na superfície da água graças a pequenas bolsas de ar em sua estrutura interna, formando o chamado "mar vermelho", cena que se tornou símbolo da produção.

A inundação ainda reduz o tempo de colheita, protegendo as plantas contra condições climáticas extremas e contribuindo para a purificação da água utilizada na irrigação de novas safras. Esse modelo reforça o compromisso dos produtores com práticas responsáveis, consolidando o cranberry não apenas como alimento funcional, mas também como exemplo de agricultura sustentável.

Para difundir o consumo da superfruta original americana e ampliar a oferta na alimentação dos brasileiros, destacando seus benefícios nutricionais e o modelo sustentável de produção, o Cranberry Institute (CI) — entidade norte-americana que atua como organização de pesquisa e divulgação científica da fruta — tem fomentado uma série de estudos sobre nutrição, sustentabilidade e saúde, além de incentivar práticas agrícolas responsáveis. Segundo o CI, o objetivo é consolidar o cranberry como parte de uma dieta equilibrada, ampliando sua presença em receitas e produtos alimentícios.

O consumo de cranberry deve ganhar novo impulso no Brasil com a retomada das atividades da entidade norte-americana no país. De acordo com o CI, "a proposta é ampliar a oferta da fruta e reforçar sua versatilidade na alimentação dos brasileiros, destacando seus benefícios nutricionais e o modelo sustentável de produção". De acordo com dados do Relatório de Mercado dos Cranberries, a crescente demanda por produtos orgânicos impulsiona o consumo da superfruta original americana, que deverá registrar crescimento de 3,8% ao ano até 2030.

De sabor caracteristicamente ácido e levemente adocicado, o cranberry é fonte de vitaminas C, E, A e K, além de compostos antioxidantes e propriedades antibacterianas. Estudos realizados pela Cochrane Library apontam que a fruta pode auxiliar na redução do risco de infecções do trato urinário e contribuir para a saúde intestinal por ser fonte natural de fibras. Também é utilizada como coadjuvante em estratégias relacionadas a bactérias como a H. pylori.

No mercado brasileiro, o produto está disponível em três apresentações:

  • Cranberry desidratado: consumido como snack ou adicionado a iogurtes, saladas e sobremesas. A porção de referência é de 40 gramas ao dia, contribuindo para a ingestão de fibras e compostos bioativos.
  • Cranberry em suco: elaborado com 24% de suco concentrado, é rico em vitamina C e antioxidantes. A recomendação diária é de 240 ml.
  • Cranberry em pó: versão concentrada, indicada para smoothies, shakes e preparações funcionais. A sugestão de consumo é de cerca de 5 gramas ao dia.

Além do valor nutricional, a fruta ocupa lugar de destaque na cultura norte-americana. O tradicional molho de cranberry servido com peru no feriado de Ação de Graças é símbolo das celebrações familiares e remonta às tradições dos povos nativos da América do Norte, que já utilizavam a fruta antes da chegada dos europeus ao continente desde 1550.

Na época, os cranberries eram consumidos frescos, moídos ou amassados ​​com fubá e assados ​​​​no pão, ou misturados com carnes de caça e gordura derretida para formar o "pemmican", uma ração de sobrevivência para os meses de inverno. Em 1620, os peregrinos aprenderam a usar cranberries com os nativos americanos.

Existem várias teorias de como a fruta foi nomeada. A Alemanha e os colonizadores holandeses chamaram a fruta de "crane-berry" porque parecia ser a comida favorita das garças ou talvez porque a flor lembre a cabeça e o pescoço de uma garça inglesa. Eventualmente, "crane-berry" foi encurtado para cranberry. Em 1683, o suco de cranberry foi feito pelos colonos.

Os usos históricos de cranberries são extensos: baleeiros e marinheiros americanos carregavam cranberries a bordo para prevenir o escorbuto, nativos americanos fabricavam cataplasmas de cranberry para extrair veneno de feridas de flechas, usavam ainda cranberry no chá para acalmar os nervos, além de usar o suco como corante para tecidos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 2 horas

Tesouro paga R$ 257,7 mi em dívidas de estados e municípios em janeiro

Desde 2016, a União pagou R$ 86,78 bilhões em dívidas garantidas

 Duda Santos
Economia Há 2 horas

Conselheiros se tornam primordiais em 2026

Conselheiros são fundamentais para garantir crescimento sustentável, decisões estratégicas seguras e uma governança sólida que fortalece a gestão, ...
Economia Há 3 horas

Prévia do PIB aponta crescimento de 2,5% da economia em 2025

Em dezembro do ano passado, indicador recuou 0,2%

 MedicalSEG - Própria
Economia Há 20 horas

Plano de saúde internacional avança frente aos nacionais

Guias do setor destacam cobertura mundial, preço, experiência de uso, previsibilidade de reajustes e custo em categorias premium como os principais...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 23 horas

Mercado reduz previsão da inflação para 3,95% este ano

Estimativa para o PIB é 1,8% em 2026

Tenente Portela, RS
35°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 37°
36° Sensação
3.49 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Setor de impressão foca em integrações para mais eficiência
Educação Há 12 minutos

Governador realiza ato de abertura do ano letivo e destaca investimento histórico no IEE Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul
Economia Há 27 minutos

Aliado contra a infecção urinária, o cranberry começa a ganhar espaço no Brasil
Visita Inesperada Há 37 minutos

Serpente é encontrada dentro do motor de carro em posto de combustíveis
Entretenimento Há 41 minutos

Tóquio é destino que mais cresce em 2025, segundo Civitatis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,30%
Euro
R$ 6,14 -0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 368,440,13 +0,36%
Ibovespa
188,226,22 pts 1.19%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias