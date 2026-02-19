Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
Conselheiros se tornam primordiais em 2026

Conselheiros são fundamentais para garantir crescimento sustentável, decisões estratégicas seguras e uma governança sólida que fortalece a gestão, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/02/2026 às 12h42
Duda Santos

Em um ambiente empresarial marcado por rápidas transformações, expansão internacional e decisões cada vez mais complexas, a presença de conselheiros experientes tornou-se um fator decisivo para a sustentabilidade e o crescimento estratégico das empresas.

A atuação de conselheiros com vivência real em governança empresarial contribui diretamente para a qualidade das decisões, a mitigação de riscos e a construção de estratégias alinhadas ao longo prazo. Em especial, negócios em fase de expansão, reestruturação ou internacionalização se beneficiam de conselhos qualificados, capazes de antecipar desafios regulatórios, culturais e operacionais.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em torno de 86,8% das empresas pretendem aprimorar a governança corporativa dentro de suas instituições.

Segundo Alessandra, conselheiros experientes atuam como agentes de equilíbrio entre visão estratégica e execução, ajudando empresários a transformar dados complexos em decisões conscientes, evitando improvisações que podem comprometer resultados financeiros, reputação e continuidade do negócio. A governança bem estruturada fortalece processos internos, profissionaliza a gestão e sustenta o crescimento responsável.

Com mais de duas décadas de experiência assessorando empresários, executivos e organizações em processos de crescimento, profissionalização e internacionalização, Alessandra destaca que empresas bem-sucedidas não tomam decisões relevantes de forma isolada. Elas contam com conselheiros capazes de oferecer visão externa, repertório estratégico e experiência prática para apoiar líderes em momentos críticos.

Essa abordagem também se reflete em sua produção intelectual. No livro "O Guia Rápido para Trabalhar e Estudar Legalmente nos EUA", lançado mundialmente pela Amazon, Alessandra apresenta uma visão que vai além da informação técnica, conectando planejamento, tomada de decisão estratégica e responsabilidade na construção de trajetórias profissionais e empresariais internacionais.

Além de escritora, Alessandra atua como empresária e apoia empresas e profissionais em processos de internacionalização, governança, educação corporativa e mobilidade global, sempre com foco em estrutura, compliance e visão de longo prazo.

Para a empresária, "investir em conselheiros experientes não é um custo, mas uma estratégia essencial para empresas que desejam crescer com solidez, credibilidade e sustentabilidade". Em um mercado onde decisões erradas custam caro, a experiência aplicada à governança se torna um dos principais ativos de um negócio preparado para o futuro.

