Ospa abre Temporada 2026 em 6 de março com 5ª Sinfonia de Beethoven e solos da pianista Valentina Lisitsa

A estreia da nova temporada da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada ao governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), já tem data e hora marcadas. O Concerto de Abertura da Temporada 2026 será no dia 6 de março, às 20h, no Complexo Cultural Casa da Ospa. Com solos da pianista Valentina Lisitsa e participação especial do Coro Sinfônico da Orquestra, a apresentação terá regência do maestro Manfredo Schmiedt.

Os ingressos começam a ser vendidosna quinta-feira (19/2), com valores entre R$ 15 e R$ 70. O concerto também será transmitido ao vivo pelo Canal da Ospa no YouTube . Mais informações podem ser obtidas na Agenda de Concertos .

Apresentando obras de Beethoven, Prokofiev e Borodin, o concerto é o primeiro de uma temporada variada, que vai trazer a execução de grandes mestres da música de concerto até ritmos gauchescos e hits do pop. O regente e diretor artístico da Ospa, Manfredo Schmiedt, revela alguns detalhes da apresentação:

“Celebraremos marcos históricos, como os 400 Anos das Missões, e a riqueza da nossa cultura. Nossa proposta é o equilíbrio: alternaremos obras consagradas com estreias inéditas em nosso palco. Teremos encontros artísticos potentes e honraremos a história dos centenários de Radamés Gnattali e Manuel de Falla, além de proporcionar experiências sensoriais com o ‘Poema do Fogo’, de Scriabin, e a grandiosidade de Mahler e Beethoven”, conta.

Reconhecimento ao HCPA

O Concerto de Abertura, que faz uma homenagem aos 55 anos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), começa com a “Sinfonia Nº 5”, de Ludwig van Beethoven (1770-1827). Marcante desde as primeiras notas, que compõem o início mais famoso da música de concerto, a obra estreou em 1808, no Teatro de Viena. Schmiedt explica que a sinfonia é repleta de simbolismo. “Como regente, iniciar um ciclo com essa partitura é aceitar o desafio de narrar, por meio do som, a maior jornada de superação da história da arte. Chamada de ‘Sinfonia do Destino’, ela é, acima de tudo, um testamento da resiliência humana”, destaca.

A seguir na programação, a pianista Valentina Lisitsa interpreta o “Concerto para Piano Nº 3”, de Sergei Prokofiev (1891-1953). Com nacionalidade russa e norte-americana, a musicista é um fenômeno de popularidade com mais de 700 mil inscritos e 350 milhões de visualizações em seu canal. A solista ainda traz na bagagem nove álbuns lançados e apresentações com orquestras na Europa, Estados Unidos, Ásia e América Latina. Em sua primeira apresentação com a Ospa, Valentina interpretará uma obra de 1921 que, segundo ela, “é uma ode emocionante ao novo século que nascia”.

A apresentação encerra com “Danças Polovetsianas”, de Alexandr Borodin (1833–1887), parte da ópera “Príncipe Igor”. No palco, o Coro Sinfônico da Ospa se junta à Orquestra para a interpretação da obra, que, nas palavras do violoncelista e regente do Coro, Diego Schuck Biasibetti, “chama a atenção pelo forte ritmo, pelas melodias marcantes que remetem ao Oriente e pelas cores intensas da orquestra”.

Um dos principais grupos corais do Estado, o Coro Sinfônico tem mais de 55 anos de atuação, realizando apresentações com e sem o acompanhamento de orquestras em Porto Alegre e no interior gaúcho, além de formar cantores. Biasibetti destaca a importância dessas vozes no Concerto de Abertura. “O coro, muito expressivo, tem papel importante e ajuda a criar uma atmosfera envolvente, quase hipnótica”, define.

Palestra antecede espetáculo

Antes do concerto, a pianista Olinda Allessandrini apresenta a palestra Notas de Concerto, que ocorre a partir das 19h, na Sala de Recitais da Casa da Ospa, e tem acesso para entrada incluído no ingresso do concerto. Vencedora por três vezes do Prêmio Açorianos na categoria de música erudita, Olinda tem 11 álbuns solo lançados e publicou o livro “Notas em Pauta”, atuando em concertos, em recitais e na docência.

Na palestra, abordará aspectos históricos e as principais características sonoras de cada música apresentada, permitindo que o público aprecie cada nuance dessas obras. O Notas de Concerto também será transmitido ao vivo pelo Canal da Ospa no YouTube .

Serviço

Concerto de Abertura da Temporada 2026 da Ospa

Dia 6 de março, às 20h

Complexo Cultural Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre)

Ingressos : de R$ 15 a R$ 70. Descontos: ingresso solidário (com doação de 1kg de alimento), clientes Banrisul, Amigo Ospa, associados AAMAC RS, sócio do Clube do Assinante RBS, idoso, doador de sangue, pessoa com deficiência e acompanhante, estudante, jovem até 15 anos e ID Jovem

Bilheteria : Sympla ou presencialmente no Complexo Cultural Casa da Ospa no dia do concerto, das 12h às 17h

Estacionamento : gratuito, no local

Classificação indicativa : não recomendado para menores de 6 anos

O evento disponibiliza medidas de acessibilidade

Programa

Ludwig van Beethoven | Sinfonia Nº 5 em Dó menor, Op. 67

Intervalo

Sergei Prokofiev | Concerto para Piano Nº 3 em Dó Maior, Op. 26

Alexandr Borodin | Danças Polovetsianas (ópera Príncipe Igor)