Presidente da Câmara quer acelerar ritmo de vacinação contra Covid-10

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu um aumento no ritmo de vacinação contra a Covid-19 no País. Em entrevista na BandNews, nesta quarta-feira (26), Lira disse que é preciso rever o Plano Nacional de Imunização que estendeu a vacina para grupos com comorbidade e reduziu a vacinação seguindo o critério da idade.

“É a nossa luta, porque a dificuldade mundial é grande e a visão não pode ser muito oblíqua. Estamos trabalhando, buscando alternativas, mantendo relações diplomáticas em ordem, cobrando de quem tem que se cobrar. A vacinação por comorbidade é importante, mas temos que descer na idade. Acho que poderia estar descendo na idade para atingir o maior número de pessoas”, propôs Lira.

O presidente da Câmara afirmou que o número de vacinados por dia está diminuindo e alertou que há casos de falsos atestados de comorbidades para furar a fila da vacinação.

Covaxin

Ele informou ainda que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve ser pronunciar, entre hoje e amanhã, sobre a liberação de mais um imunizante: a Covaxin, da Índia.

“Se for confirmado, temos entre 10 e 20 milhões a mais, uma vacina na mesma linha da Astrazeneca. Estamos buscando todas as tentativas para que a gente aumente a quantidade de vacina para dar tranquilidade para economia e desafogar o sistema de saúde”, disse Arthur Lira.