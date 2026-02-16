Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Abono salarial começa a ser pago nesta segunda

Nascidos em janeiro recebem primeiro lote

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/02/2026 às 08h51

Os trabalhadores nascidos em janeiro que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta segunda-feira (16) o abono salarial . Neste primeiro lote, serão liberados R$ 2,5 bilhões para cerca de 2 milhões de beneficiários.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.

Quem recebe neste lote

Do total de contemplados em fevereiro:

1,8 milhão são trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS) , com pagamento feito pela Caixa Econômica Federal, somando R$ 2,29 bilhões;

217,2 mil são servidores públicos, inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) , pagos pelo Banco do Brasil, no total de R$ 301,9 milhões.

Quem tem direito ao Abono Salarial

Tem direito ao benefício o trabalhador que:

• está inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;

• trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024;

• recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base;

• teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social.

Instituído pela Lei nº 7.998/90 , o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado . Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Como o pagamento é feito

Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS)

• a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:

• crédito em conta corrente ou poupança da Caixa;

• depósito em Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não possui conta pode sacar:

• com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes CAIXA Aqui;

• nas agências, com documento oficial com foto;

• sem cartão, por meio de biometria cadastrada.

Para servidores públicos (Pasep)

O Banco do Brasil faz o pagamento por:

• crédito em conta bancária;

• transferência via TED ou Pix;

• saque presencial nas agências, para quem não é correntista e não possui chave Pix.

Como consultar

Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:

• aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

• portal Gov.br;

• telefone 158 (Ministério do Trabalho);

• aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;

• atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.

A expectativa é que, em 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Reprodução/eureciclo)
Economia Há 3 horas

Eureciclo aponta práticas sustentáveis para o Carnaval

Com o aumento da geração de resíduos no Carnaval, a eureciclo reúne boas práticas para fortalecer a logística reversa, ampliar a reciclagem de emba...
Economia Há 24 horas

Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet

Há pelo menos 118 unidades com dificuldades de acesso, diz Anatel

 © Elza Fiuza/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI

Quase 85% das famílias que recebem o benefício são chefiadas por elas

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 3 dias

FGC antecipa até R$ 1 mil em garantias a clientes do Will Bank

Veja passo a passo para pedir o ressarcimento

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Há 3 dias

BC registra primeiro incidente com chaves Pix em 2026

Foram expostos dados de 5 mil chaves do Banco Agibank

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
34° Sensação
2.74 km/h Vento
64% Umidade
51% (0.28mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Terça
38° 20°
Quarta
37° 19°
Quinta
35° 20°
Sexta
34° 18°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 8 minutos

Gendo chega à Espanha e projeta 700 mil euros em 2026
Tecnologia Há 22 minutos

Ikonn amplia atuação e disponibiliza ecossistema a parceiros
Sociedade Há 37 minutos

Tratamento da catarata inclui implante de lente intraocular
Trânsito/monitorado Há 1 hora

Como funciona o radar com IA que aplicou 20 mil multas em 5 meses no Brasil
Educação Há 1 hora

Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro para participar começa amanhã

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,03%
Euro
R$ 6,19 -0,17%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 378,258,23 -0,91%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias