Domingo, 15 de Fevereiro de 2026
19°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet

Há pelo menos 118 unidades com dificuldades de acesso, diz Anatel

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/02/2026 às 13h06

Pelo menos 118 unidades de universidades públicas e institutos federais, com dificuldades de conectividade à internet, poderão ser beneficiadas por uma decisão do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

>> Confira a lista das 118 unidades no site da Anatel

De forma inédita, os conselheiros da agência aprovaram que empresas prestadoras de serviços de telecomunicações , e que têm valor de multas somadas no valor de R$ 29 milhões, possam trocar os valores que devem por garantir conectividade para unidades de aprendizagem que estão em 39 instituições de ensino superior situadas em 72 municípios. As empresas multadas pela Anatel foram a Telefônica, a Claro, a Tim e a Sky.

O conselheiro Octavio Pieranti explicou à Agência Brasil que a decisão da Anatel determina que as prestadoras façam algo em substituição ao pagamento de multa.

“Nesse caso específico, o que foi decidido é que elas devem conectar unidades à internet via rede da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, organização social que oferece estrutura de rede de internet às faculdades)”.

Ele explica que, se as empresas não quiserem cumprir essa obrigação, elas podem pedir para converter essa obrigação em multa e aí abrem mão de um desconto previsto (5%). O conselheiro da Anatel acrescenta que existem áreas isoladas que estão em campus universitário, mas sem acesso à rede.

“Com essa medida, a Anatel busca proporcionar a conexão também dessas unidades mais afastadas ou desses espaços que, por algum motivo, ainda não estejam participando dessa rede da RNP com internet de alta velocidade e serviços de integração acadêmica”, afirmou Peiranti, que foi autor da proposta aprovada por todos os conselheiros.

Número pode ser maior

Octavio Pieranti acrescenta que, além das 118 unidades mapeadas, há menções a outras 226 que podem também precisar de conectividade. O conselheiro diz que não há uma lógica de prioridade regional de implantação dos serviços.

“O critério é de diversidade. A prestadora que aderir poderá selecionar as unidades a partir da lista. A segunda unidade beneficiada terá que ser de uma macro região diferente da primeira. A terceira unidade tem que ser de uma outra macro região”, finalizou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Elza Fiuza/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI

Quase 85% das famílias que recebem o benefício são chefiadas por elas

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 2 dias

FGC antecipa até R$ 1 mil em garantias a clientes do Will Bank

Veja passo a passo para pedir o ressarcimento

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

BC registra primeiro incidente com chaves Pix em 2026

Foram expostos dados de 5 mil chaves do Banco Agibank

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Ambulantes que se formalizaram como MEI crescem 45% em 2 anos

Mais de 56 mil se formalizaram como microempreendedor em 2025

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Vendas no comércio varejista fecham 2025 com alta de 1,6%

Setor cresceu em relação a 2024, mas com amplitude menor

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 27°
25° Sensação
1.37 km/h Vento
85% Umidade
100% (2.86mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
34° 19°
Quarta
38° 19°
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 18°
Últimas notícias
Fazenda Há 20 minutos

Primeira rodada do Receita Certa do governo do Estado em 2026 premia mais de 3 milhões de pessoas na Nota Fiscal Gaúcha
Economia Há 35 minutos

Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
Esportes Há 2 horas

Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate
Geral Há 2 horas

Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas
Geral Há 3 horas

Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,09%
Euro
R$ 6,20 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,884,74 +0,10%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias