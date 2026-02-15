Domingo, 15 de Fevereiro de 2026
19°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Café sombreado ganha incentivo e reforça tradição histórica em Santa Catarina

Foto: Divulgação/SapeMuito antes de conquistar apreciadores exigentes no mercado de cafés especiais, o café já fazia parte da identidade catarinens...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/02/2026 às 08h22
Café sombreado ganha incentivo e reforça tradição histórica em Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Sape

Muito antes de conquistar apreciadores exigentes no mercado de cafés especiais, o café já fazia parte da identidade catarinense, a ponto de estampar a bandeira do Estado, criada em 1895. Agora, essa tradição ganha um novo impulso. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) instituiu o Projeto Café Sombreado Catarinense, que inicia operação em março deste ano e integra o Programa de Financiamento ao Desenvolvimento Rural, Pesqueiro e Aquícola de Santa Catarina (Financia Agro SC).

O projeto tem como objetivo fortalecer e expandir o cultivo de café arábica em sistema sombreado, realizado em consórcio com bananeiras, palmeiras e espécies arbóreas nativas, especialmente nas regiões do Litoral e do Vale do Itajaí. “A criação desse projeto atende as demandas de associações de produtores, entidades representativas da agricultura familiar e pequenas torrefações locais, que identificam na cultura uma oportunidade de diversificação produtiva, geração de renda e agregação de valor”, explica o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

Embora as poucas iniciativas de plantio comercial no Estado estejam  em implantação, o cultivo do café sombreado permanece vivo nas propriedades da agricultura familiar. O gerente de projetos da Sape, Thiago Leal,  especialista em cafeicultura, explica que nessas áreas o sistema consorciado proporciona plantas mais vigorosas e longevas, com boas condições fitossanitárias e produtivas.

 “No sistema de cultivo sombreado, o fruto do café tem a sua maturação mais lenta gerando uniformidade dos grãos. Esse conjunto de fatores, somado à latitude, maritimidade, clima e solo das regiões, resultam em cafés com perfil sensorial diferenciado, voltados ao mercado de cafés especiais brasileiro — segmento que segue em expansão”, destaca Leal.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Apoio financeiro

O apoio financeiro será feito por meio do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural (FDR). Para participar, os agricultores devem procurar os escritórios da Epagri. Podem acessar o recurso produtores com Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ativo, desde que comprovem condições para o cultivo e a produção de café.

O valor pode chegar a R$ 50 mil por família, no caso de projeto individual, ou até R$ 120 mil em projetos coletivos, com pelo menos três famílias. O pagamento pode ser feito em cinco parcelas anuais, sem juros, com três anos de carência. Quem pagar as parcelas em dia tem 30% de desconto. A carência será concedida mediante laudo da Epagri que comprove a implantação e o desenvolvimento da lavoura.

Mais informações à imprensa:

Andréia Cristina Oliveira

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

[email protected]

Fone: (48) 3664-4393

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Extremo-Oeste deve colher mais de 200 sacas de milho por hectare, indica Giro da Safra

Foto: Helena Moraes/EpagriOs produtores do Extremo-Oeste catarinense devem colher 200,1 sacas de milho por hectare. É o que indica o levantamento p...

 Ação divulgou informações sobre o programa de melhoramento genético e cultivares disponíveis -Foto: Igor Vieira/Mídia Campo
Agricultura Há 4 dias

Dia de campo do Irga é celebrado em Camaquã

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) reuniu produtores rurais nesta terça-feira (10/2) para o Dia de Campo na Planície Costeira Interna (PCI)....

 (Foto: Paulo Rossi)
Agro Há 4 dias

Exportações do agro gaúcho caem 12,1% em janeiro

Arroz surpreendeu e registrou alta tanto em volume quanto em valor

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 5 dias

Giro da Safra destaca números preliminares do milho 2025/26 no Extremo-Oeste

Foto: Divulgação/EpagriNa próxima quinta-feira, 12 de fevereiro, a Epagri e o Sicoob apresentam os dados preliminares sobre a produção de milho no ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 5 dias

Empreendedores do Litoral Norte ganham mercado incluindo arroz especial da Epagri em suas receitas

Foto: Divulgação/EpagriA pandemia e eventos climáticos extremos se tornaram um desafio não só para os cientistas, como também para milhares de prof...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 27°
25° Sensação
1.37 km/h Vento
85% Umidade
100% (2.86mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
34° 19°
Quarta
38° 19°
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 18°
Últimas notícias
Fazenda Há 20 minutos

Primeira rodada do Receita Certa do governo do Estado em 2026 premia mais de 3 milhões de pessoas na Nota Fiscal Gaúcha
Economia Há 35 minutos

Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
Esportes Há 2 horas

Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate
Geral Há 2 horas

Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas
Geral Há 3 horas

Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,09%
Euro
R$ 6,20 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,884,74 +0,10%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias