Sábado, 14 de Fevereiro de 2026
20°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI

Quase 85% das famílias que recebem o benefício são chefiadas por elas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/02/2026 às 10h37
Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI
© Elza Fiuza/Agência Brasil

Um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) constatou que o programa do governo federal Bolsa Família não reduz a participação das mulheres na força de trabalho, a não ser para aquelas com crianças de até seis anos.

Nesse caso, o mercado de trabalho encontra uma menor participação feminina, por conta das responsabilidades em casa, tarefas domésticas e cuidado com a família.

Ainda de acordo com o estudo, as mulheres gastam em média dez horas a mais por semana no cuidado doméstico não remunerado do que os homens.

O estudo mostra, ainda, que a presença das mulheres na força de trabalho é importante para o crescimento do país. Para se ter uma ideia, se a diferença da participação de homens e mulheres no mercado de trabalho caísse de 20 para 10 pontos percentuais, até 2033 o crescimento do país poderia aumentar meio ponto percentual.

E são elas as responsáveis pela administração do dinheiro que entra em casa. Quase 85% das famílias que recebem o Bolsa Família são chefiadas por mulheres.

São os filhos pequenos que acabam levando essas mulheres para fora do mercado de trabalho.

Segundo o FMI, metade deixa de trabalhar fora até dois anos depois do nascimento do primeiro filho. A solução, segundo a pesquisa, é ampliar o acesso a creches, incentivar o trabalho remunerado e resolver as diferenças salariais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 15 horas

FGC antecipa até R$ 1 mil em garantias a clientes do Will Bank

Veja passo a passo para pedir o ressarcimento

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Há 17 horas

BC registra primeiro incidente com chaves Pix em 2026

Foram expostos dados de 5 mil chaves do Banco Agibank

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 22 horas

Ambulantes que se formalizaram como MEI crescem 45% em 2 anos

Mais de 56 mil se formalizaram como microempreendedor em 2025

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Vendas no comércio varejista fecham 2025 com alta de 1,6%

Setor cresceu em relação a 2024, mas com amplitude menor

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Carnaval seguro: Cadastur identifica empresas de turismo regulares

Saiba como checar serviços turísticos e evitar ciladas no Carnaval

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 31°
25° Sensação
2.26 km/h Vento
65% Umidade
61% (1.04mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 19°
Terça
33° 20°
Quarta
36° 19°
Quinta
35° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 14 minutos

Lucas Pinheiro conquista 1° ouro para o Brasil em Olimpíada de Inverno
Política Há 1 hora

Lula sanciona programa Gás do Povo; saiba como funciona
Economia Há 1 hora

Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI
Segurança Pública Há 2 horas

Brigada Militar e Polícia Civil intensificam ações de proteção no Carnaval
Geral Há 2 horas

Especialistas alertam sobre cuidados para um carnaval seguro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,09%
Euro
R$ 6,20 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,938,00 +1,16%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias