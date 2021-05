Nova lei nomeia trecho de rodovia federal no Espírito Santo

O presidente Jair Bolsonaro sancionou proposta do Congresso Nacional que denomina "Rodovia Deputado Aloízio Santos" um trecho de 13 quilômetros da BR-262, entre os municípios de Cariacica e Viana, no Espírito Santo. A Lei 14.153/21 foi publicada nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial da União.

Aloízio Santos (1940-2007) foi deputado federal e prefeito de Cariacica, cidade da região metropolitana de Vitória. O projeto (PL 2425/07) que deu origem à lei foi apresentado pela então deputada e atual senadora Rose de Freitas (MDB-ES).