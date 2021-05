Justiça aceita denúncia e torna réu jovem que atacou creche no Oeste

O autor do ataque à creche Aquarela, em Saudades, no Oeste de Santa Catarina, se tornou réu na ação que julgará os assassinatos de três crianças com menos de 2 anos e de duas funcionárias do educandário municipal na manhã de 4 de maio.

A denúncia contra o jovem de 18 anos, preso em flagrante pelos crimes, foi aceita segunda-feira, 24, pelo juiz da Vara Única de Pinhalzinho, Caio Lemgruber Taborda, que também determinou segredo de Justiça ao processo criminal.

Morador de Saudades, o jovem foi denunciado pelo Ministério Público na última sexta-feira, 21, por cinco homicídios triplamente qualificados, além de 14 tentativas de homicídio.

A partir de agora, a defesa tem prazo de 10 dias para apresentar argumentos e arrolar testemunhas. Em seguida, o Ministério Público tem mais cinco dias para se manifestar sobre a defesa apresentada, caso julgue necessário.

