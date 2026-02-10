Terça, 10 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Diretor Jurídico do BRB deixa cargo após caso Banco Master

Banco público anuncia nova diretora de Controles e Riscos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/02/2026 às 16h38
Diretor Jurídico do BRB deixa cargo após caso Banco Master
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Banco de Brasília (BRB) informou que Jacques Maurício Ferreira Veloso de Melo renunciou ao cargo de diretor Jurídico da instituição. Segundo fato relevante divulgado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na segunda-feira (9) à noite, a saída do executivo será efetivada no próximo sábado (14).

No comunicado, o BRB diz que seguirá mantendo acionistas e o mercado informados sobre fatos relevantes, reforçando o compromisso com ética, responsabilidade e transparência. O banco, no entanto, não detalhou os motivos da renúncia nem informou quem assumirá a Diretoria Jurídica.

A saída ocorre em meio à crise enfrentada pelo BRB após vir à tona o envolvimento da instituição com o Banco Master, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em novembro de 2025 .

Jacques Veloso havia sido nomeado diretor Jurídico em agosto de 2024, indicado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, para cumprir o restante do mandato iniciado em 2022, após a saída do então titular. Ele assumiu oficialmente a função em dezembro daquele ano e já integrava a governança do banco como membro do Comitê de Auditoria.

Também nesta segunda-feira, o BRB anunciou a posse de Ana Paula Teixeira como nova diretora executiva de Controles e Riscos. Segundo o banco, a executiva tem trajetória consolidada no setor financeiro e atuou como vice-presidente de Gestão de Riscos, Controles Internos, Segurança Institucional e Cibersegurança no Banco do Brasil.

Em nota, o BRB afirmou que a nomeação busca fortalecer a governança corporativa, a integridade institucional e a gestão de riscos e controles internos da instituição.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Banco Master

A renúncia de Veloso e a mudança na diretoria ocorrem após investigações apontarem operações entre o BRB e o Banco Master consideradas irregulares. No período de 2023 a 2024, o banco público adquiriu duas carteiras de crédito do Master no valor de R$ 12,2 bilhões, compostas por ativos superfaturados ou inexistentes, segundo as apurações.

Em 2025, o BRB chegou a anunciar a intenção de adquirir o controle do Banco Master. A operação foi aprovada pelo Cade em junho, mas acabou rejeitada pelo Banco Central em setembro. Pouco depois, o Master foi liquidado pelo BC.

De acordo com depoimento prestado à Polícia Federal no fim de 2025 pelo diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, as operações com o Banco Master teriam provocado um rombo estimado em R$ 5 bilhões no balanço do BRB.

Parecer técnico e vídeo

A renúncia ocorre após reportagem do site Metrópoles revelar a existência de um parecer jurídico assinado por Veloso no qual ele teria alertado para riscos nas operações entre o BRB e o Banco Master. No documento, o então diretor jurídico destacou a importância da observância dos índices de liquidez e de Basileia, considerados essenciais para garantir a solidez e a estabilidade do sistema financeiro.

Apesar do alerta técnico, Veloso também gravou um vídeo interno no qual defendeu a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Na gravação, enviada a servidores da instituição após o anúncio da negociação, ele afirmou que “todos os cuidados jurídicos estavam sendo tomados” para que a operação seguisse os trâmites legais e normativos aplicáveis ao banco público.

Os vídeos reuniram depoimentos de executivos de diferentes áreas do BRB e buscavam ressaltar supostas “vantagens técnicas” da aquisição, barrada pelo Banco Central e posteriormente investigada pela Polícia Federal.

Recomposição

Para conter a crise de credibilidade e reforçar a liquidez, o BRB apresentou ao Banco Central, na sexta-feira (6), um plano de capital com medidas para recompor o patrimônio da instituição em até 180 dias. Segundo estimativas do BC, o aporte mínimo necessário pode chegar a R$ 5 bilhões.

O governo do Distrito Federal, acionista controlador do BRB com cerca de 72% do capital, acompanha de perto a situação. O plano foi entregue pessoalmente pelo presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, em reunião na sede do Banco Central, em Brasília.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 2 horas

FGC aprova plano emergencial para cobrir rombo do Banco Master

Bancos vão antecipar aportes e elevar contribuições ao fundo

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Ipea diz que mercado de trabalho pode absorver fim da escala 6x1

Impacto no custo atingiria menos de 1% em grandes setores

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Ipea diz que mercado de trabalho pode absorver escala de trabalho 6x1

Impacto no custo atingiria menos de 1% em grandes setores
Economia Há 5 horas

Portos brasileiros movimentaram 1,4 bi de toneladas de cargas em 2025

Resultado é um novo recorde de movimentação

 © Petrobras/Divulgação
Economia Há 7 horas

2025: indústria cresce mais que a média do Brasil em sete estados

Rio de Janeiro e Espírito Santo lideram ranking nacional, mostra IBGE

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 35°
24° Sensação
0.89 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Quarta
37° 19°
Quinta
37° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
29° 18°
Domingo
27° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 2 horas

Câmara analisa redução de alíquotas tributárias para indústria química; acompanhe
Câmara Há 2 horas

Deputada apresenta 95 propostas para viabilizar enfrentamento a feminicídios
Economia Há 2 horas

FGC aprova plano emergencial para cobrir rombo do Banco Master
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte
Câmara Há 2 horas

Deputados aprovam urgência para projeto que incentiva instalação de datacenters no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,21%
Euro
R$ 6,19 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 380,288,26 +0,43%
Ibovespa
185,929,33 pts -0.17%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias