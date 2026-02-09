Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Mudanças climáticas provocam impacto nos fenômenos naturais

Os eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, incêndios florestais, chuvas fortes e inundações, devem se intensificar.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/02/2026 às 15h38
O aumento da temperatura global, eventos climáticos extremos, o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar são alguns dos fenômenos que têm causado grande preocupação entre cientistas e governos, sem contar os prejuízos e perigos para a população em geral.

Os fenômenos climáticos são eventos naturais que ocorrem na atmosfera terrestre e moldam o tempo e o clima. Eles influenciam o regime de chuvas e temperaturas no mundo todo. No El Niño, a temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial fica aquecida, na La Niña, esfria. As mudanças climáticas têm causado grandes alterações nestes fenômenos.

"As mudanças climáticas que têm provocado várias calamidades: furacões, inundações, incêndios e secas prolongadas, preocupam as empresas, pois as operações sofrem implicações diretas e indiretas", salienta Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Recentemente, a Allianz Commercial divulgou o Risk Barometer, que identifica os principais riscos para as empresas. O estudo destaca as preocupações corporativas mais importantes do ano e inclui contribuições de mais de 3 mil especialistas em gerenciamento de riscos de 92 países. No cenário global de 2025, os incidentes cibernéticos consolidaram-se no topo, seguidos de perto pela interrupção de negócios e catástrofes naturais.

"O Relatório Síntese sobre Mudança Climática elaborado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) alerta que será muito difícil controlar o aumento da temperatura dentro de 2 graus Celsius até o final do século XXI, conforme a meta do Acordo de Paris. Como consequência, deve ocorrer um agravamento da insegurança alimentar e hídrica, além de mudanças irreversíveis em alguns ecossistemas, com impactos imensuráveis para a biodiversidade e para determinadas populações que terão prejuízos financeiros e até perda de vidas", conclui Vininha F. Carvalho.

