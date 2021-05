Relator de MP propõe ampliar prazo para reembolso de passagens aéreas até 31 de dezembro

O relator da Medida Provisória 1024/20, deputado Delegado Pablo (PSL-AM), leu há pouco seu parecer sobre a MP, que prorroga regras de reembolso e remarcação de passagens aéreas para voos cancelados durante a pandemia de Covid-19.

Originalmente, a MP estendia o prazo final dessas regras de 31 de dezembro de 2020 para 31 de outubro deste ano. Já o texto do deputado fixa a data final em 31 de dezembro de 2021.

Concessão patrocinada

A pedido do Ministério da Infraestrutura, o relator colocou no texto autorização para a União realizar parceria público-privada (PPP) a fim de licitar oito aeroportos regionais no estado do Amazonas por meio da modalidade concessão patrocinada.

Nessa modalidade, a exploração dos serviços públicos é licitada. E a empresa, além da tarifa cobrada dos usuários, tem direito a um pagamento do parceiro público.

Desconto na outorga

Em outro pedido do governo, o parecer do relator permite a antecipação do pagamento de contribuições fixas previstas nos contratos de outorga para as principais concessionárias de aeroportos.

