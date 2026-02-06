Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Produção e venda de veículos caem em janeiro, aponta Anfavea

Associação destaca a alta no licenciamento de carros eletrificados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/02/2026 às 19h18
Produção e venda de veículos caem em janeiro, aponta Anfavea
© Rovena Rosa/Agência Brasil

No mês de janeiro, a indústria automotiva teve queda na produção e na venda de veículos. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (6) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

A produção caiu 12% na comparação com o mesmo mês do ano passado e 13,5% em relação a dezembro, com 159,6 mil unidades produzidas.

Já as vendas caíram 0,4% em relação a janeiro de 2025 e 39% em comparação a dezembro, com 170,5 mil veículos licenciados. Para a Anfavea, o volume vendido em janeiro ficou “praticamente estável” na comparação anual em razão de um dia útil a menos neste ano de 2026.

Entre os veículos vendidos, os automóveis registraram alta de 1,4% na comparação anual, enquanto os comerciais leves avançaram 3%. Entre os veículos pesados, os emplacamentos apresentaram retração em janeiro. As vendas de ônibus recuaram 33,9% e as de caminhões, 31,5%.

Um dos destaques entre os licenciamentos são os veículos eletrificados, que agora participam com 16,8% no total de vendas, um recorde para o setor. Segundo a entidade, 35% desses veículos eletrificados são produzidos no país.

“É o melhor percentual da série histórica. Tivemos aproximadamente o emplacamento de mais de 27 mil unidades e 9,6 mil desse total foram produzidas aqui no Brasil”, disse Igor Calvet, presidente da Anfavea.

As exportações, por sua vez, caíram 18,3% ante o mesmo mês de 2025, com 25,9 mil unidades exportadas. Segundo a Anfavea, a queda foi influenciada principalmente pela retração de 5% nos embarques para a Argentina. Já em relação a dezembro houve aumento de 38,3%.

“Isso foi puxado por uma redução de 5% na demanda argentina. Isso é um dado de contínua atenção da Anfavea, dado que pode sinalizar uma desaceleração na demanda do país vizinho, um dos principais parceiros comerciais automotivos do Brasil”, disse Calvet.

Programas

Em entrevista coletiva concedida hoje, o presidente da Anfavea comemorou o fato de o governo não ter prorrogado a isenção de impostos para importação de kits de veículos desmontados, que expirou em janeiro . Uma das empresas que se beneficiava dessa isenção era a montadora chinesa BYD, que opera no Brasil principalmente no modelo SKD, em que o veículo é importado quase pronto, com uma montagem local mais simples e com menor complexidade industrial.

“Eu comemoro isso por acreditar que a não-prorrogação estimula a produção local. Ao não prorrogar nós todos estamos no caminho de sofisticar nossa produção, internalizar e gerar mais emprego aqui. Essa é uma posição em defesa da produção nacional”, ressaltou.

Quanto ao Carro Sustentável , que zera o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros de entrada fabricados no país com alta eficiência energética e sustentabilidade, Calvet disse não ver possibilidade desse programa ser renovado pelo governo.

“O programa do Carro Sustentável foi um importante indutor da demanda de veículos leves no país”, disse, lembrando que o programa atingiu 282 mil unidades emplacadas, número 22% superior a quando o programa ainda não existia. “Mas não acredito que o programa será prorrogado porque está ancorado no IPI e o IPI tem data para acabar porque teremos a reforma tributária a partir de 2027", disse Calvet.

Já sobre o Move Brasil , que oferece crédito para a compra de caminhões, o presidente da Anfavea disse esperar pelos impactos nos próximos meses. “Esperamos que os resultados do programa já possam ser vistos em fevereiro e março. O programa tem tudo para ser um sucesso”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês

Programa apoia troca de caminhões antigos por novos

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 14 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 47 milhões

Dezenas sorteadas 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Classe dominante brasileira entende o Estado como dela, diz Haddad

Em livro, ministro aborda o chamado capitalismo superindustrial

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

BRB apresenta ao BC plano para recompor capital após perdas com Master

Entre opções, estão venda de ativos, empréstimos e apoio do GDF

 © Arquivo/Agência Brasil
Economia Há 3 dias

Petrobras compra 42,5% de bloco de exploração de petróleo na Namíbia

Área no litoral africano equivale à metade do tamanho de Sergipe

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
18° Sensação
1.13 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h14 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Terça
35° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
31° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 12 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,435,01 +0,70%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias