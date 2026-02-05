Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Balança comercial tem segundo melhor resultado para janeiro

Exportações superaram importações em US$ 4,342 bilhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/02/2026 às 16h34
Balança comercial tem segundo melhor resultado para janeiro
© Divulgação/Porto de Santos

A balança comercial registrou o segundo maior superávit para meses de janeiro desde o início da série histórica, beneficiada pela queda das importações, divulgou nesta quinta-feira (5) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). No mês passado, as exportações superaram as importações em US$ 4,342 bilhões, alta de 85,8% em relação ao superávit de US$ 2,337 bilhões no mesmo mês de 2025.

O resultado da balança comercial para meses de janeiro só perde para 2024. Naquele mês, houve superávit de US$ 6,196 bilhões.

O valor das exportações e das importações:

  • Exportações: US$ 25,153 bilhões, queda de 1% em relação a janeiro do ano passado;
  • Importações: US$ 20,810 bilhões, queda de 9,8% na mesma comparação.

O valor das exportações é o terceiro melhor para meses de janeiro desde o início da série histórica, em 1989, só perdendo para janeiro de 2024 e de 2025. As importações registraram o segundo melhor janeiro da série, só perdendo para o mesmo mês do ano passado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Setores

Na distribuição por setores da economia, as exportações em janeiro variaram da seguinte forma:

  • Agropecuária: 2,1%, com queda de 3,4% no volume e alta de 5,3% no preço médio;
  • Indústria extrativa: -3,4%, com alta de 6,2% no volume e queda de 9,1% no preço médio;
  • Indústria de transformação: -0,5%, com recuo de 0,6% no volume e de 0,1% no preço médio.

Produtos

Os principais produtos responsáveis pela queda das exportações em janeiro foram os seguintes:

  • Agropecuária: café não torrado (-23,7%); algodão bruto (-31,2%); e trigo e centeio não moídos (-33,6%);
  • Indústria extrativa, óleos brutos de petróleo (-7,8%); e minério de ferro (-8,6%);
  • Indústria de transformação: óxido de alumínio, exceto corindo artificial (-54,6%); açúcares e melaços (-27,2%) e tabaco (-50,4%).

No caso do agronegócio, as exportações de soja cresceram 91,7% em relação a janeiro do ano passado, por causa da antecipação de embarques, e as vendas de milho não moído aumentaram 18,8%.

Em relação ao petróleo bruto, a queda nas exportações chega a US$ 364,6 milhões em relação a janeiro de 2025. Tradicionalmente, as vendas de petróleo registram forte variação mensal por causa da manutenção programada de plataformas.

Em relação às importações, a queda está vinculada ao petróleo e à desaceleração da economia, com a diminuição dos investimentos.

Na divisão por categorias, os principais produtos são os seguintes:

  • Agropecuária: cacau bruto ou torrado (-86,3%); e trigo e centeio não moídos (-35,5%);
  • Indústria extrativa: óleos brutos de petróleo (-49,8%); e gás natural (-15,8%);
  • Indústria de transformação: motores e máquinas não elétricos (-66,8%); óleos combustíveis de petróleo (-17,5%); e partes e acessórios de veículos (-20,4%).

Projeções

Para este ano, o Mdic projeta superávit comercial de US$ 70 bilhões a US$ 90 bilhões. As exportações devem encerrar o ano entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões e as importações entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões.

As projeções oficiais para a balança comercial são atualizadas trimestralmente. Segundo o Mdic, novas estimativas mais detalhadas sobre exportações, importações e saldo comercial de 2026 serão divulgadas em abril.

No ano passado, a balança comercial registrou superávit de US$ 68,3 bilhões. O recorde de superávit foi registrado em 2023, quando o resultado positivo ficou em US$ 98,9 bilhões.

As estimativas do Mdic estão mais otimistas que as das instituições financeiras. Segundo o Boletim Focus , pesquisa semanal do Banco Central com analistas de mercado, a balança comercial encerrará o ano de 2026 com superávit de US$ 67,65 bilhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de imagens Freepik
Economia Há 1 hora

Transtornos mentais elevam afastamentos do trabalho no país

Dados do Ministério da Previdência Social apontam que os transtornos mentais — como depressão, ansiedade e burnout — já figuram entre as principais...
Economia Há 1 hora

Exportações aos EUA caem 25,5% em janeiro, mas vendas à China sobem

Negócios com Estados Unidos recuam no sexto mês após tarifaço

 Imagem de Freepik
Economia Há 3 horas

Hérnia de disco pode dar direito ao benefício BPC/LOAS

De acordo com o advogado Maycon Matos, em casos nos quais fique comprovado que o diagnóstico de hérnia de disco gera impedimentos de longo prazo e ...

 Robson V. Leite na IAV
Economia Há 5 horas

Robson V. Leite desenvolve métodos para agências digitais

A trajetória do empresário e educador Robson V. Leite acompanha a consolidação de modelos mais estruturados de gestão e crescimento no mercado de a...
Economia Há 6 horas

Mais da metade dos negócios em favelas foi aberta a partir da pandemia

Em cada 10 empreendedores de comunidades, cinco faturam até R$ 3.040

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
33° Sensação
3.74 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Sexta
38° 18°
Sábado
31° 19°
Domingo
30° 17°
Segunda
35° 18°
Terça
36° 17°
Últimas notícias
Jornal Província Há 9 minutos

Edição 1513 - 06 de Fevereiro de 2026
Senado Federal Há 23 minutos

Relator da CPMI critica fiscalização do INSS sobre consignados e defende regulação
Justiça Há 23 minutos

Moraes manda governo do RJ enviar à PF imagens de Operação Contenção
Câmara Há 23 minutos

Projeto reconhece motoclubes como expressão cultural e social
Política Há 39 minutos

Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,63%
Euro
R$ 6,21 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,084,72 -13,95%
Ibovespa
182,127,25 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6945 (04/02/26)
33
61
66
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3605 (04/02/26)
01
03
04
07
10
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2884 (04/02/26)
00
03
08
14
23
30
32
37
38
41
45
55
58
60
71
74
77
78
80
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2921 (04/02/26)
07
20
22
33
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias