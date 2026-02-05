Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conab prevê colheita recorde de café com crescimento de 17,1% em 2026

Tanto a área de produção quanto a produtividade avançaram

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/02/2026 às 13h08

A produção brasileira de sacas beneficiadas de café pode ser recorde e subir 17,1% em 2026, de acordo com projeção divulgada nesta quinta-feira (5) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Segundo o 1º Levantamento da Safra de Café em 2026, o volume produzido deve somar 66,2 milhões de sacas beneficiadas, superando o ciclo anterior, de 2025.

“Se confirmado o resultado, este será um novo recorde na série histórica da Companhia, ultrapassando a safra de 2020, quando foram colhidas 63,1 milhões de sacas”, informou a Conab.

Mais terra e produtividade

O crescimento se deve a fatores como o aumento de 4,1% na área usada para a produção, também em relação ao ano passado. A estimativa é que 1,9 milhão de hectares sejam plantados na atual temporada.

A Conab projeta ainda elevação de 12,4% na produtividade em relação à safra passada, com uma colheita de 34,2 sacas por hectare.

De acordo com a companhia, a melhora da produtividade se deve às condições climáticas mais favoráveis e à adoção de tecnologias e boas práticas de manejo nas lavouras.

Arábica e conilon

Com relação à produção de café arábica, a colheita estimada é de 44,1 milhões de sacas – aumento de 23,3% na comparação com o ciclo 2025.

“Essa elevação é atribuída ao crescimento de área em produção, às condições climáticas mais favoráveis e à bienalidade positiva”, detalhou a companhia.

A expectativa é também de aumento na colheita do café tipo conilon. A safra estimada é de 22,1 milhões de sacas, o que representa alta de 6,4% na comparação com a produção obtida em 2025.

De acordo com a Conab, se confirmada essa projeção, será estabelecido novo recorde, motivado pelo crescimento da área em produção e das condições climáticas mais favoráveis até o momento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Robson V. Leite na IAV
Economia Há 2 horas

Robson V. Leite desenvolve métodos para agências digitais

A trajetória do empresário e educador Robson V. Leite acompanha a consolidação de modelos mais estruturados de gestão e crescimento no mercado de a...
Economia Há 2 horas

Mais da metade dos negócios em favelas foi aberta a partir da pandemia

Em cada 10 empreendedores de comunidades, cinco faturam até R$ 3.040
Economia Há 3 horas

Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026

Trabalhadores devem acessar a Carteira de Trabalho Digital
Economia Há 7 horas

Empresa da Embraer vende duas aeronaves elétricas para o Japão

Contrato prevê entrega de carros voadores em 2029
Economia Há 20 horas

Rotas de integração no continente podem reduzir custos comerciais

Governo lançou programa para aproximar Brasil dos vizinhos e da Ásia

Tenente Portela, RS
34°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
33° Sensação
0.98 km/h Vento
30% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Sexta
38° 18°
Sábado
31° 19°
Domingo
30° 17°
Segunda
35° 18°
Terça
36° 17°
Últimas notícias
Cresol Há 2 minutos

Cresol destinou mais de R$ 11 milhões em projetos do Fundo Social em 2025
Turismo Há 14 minutos

Alta no turismo exterior eleva demanda por vistos
Agricultura Há 14 minutos

Governador lança Programa de Fortalecimento do Ensino Agrotécnico das Casas Familiares Rurais com investimento de quase R$ 18 milhões
Câmara Há 14 minutos

CPMI aprova pedidos de prisão e quebra de sigilos de servidores do INSS e de empresas
Geral Há 14 minutos

Rio espera receber 8 milhões de foliões para o carnaval

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,27%
Euro
R$ 6,20 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 367,220,28 -9,67%
Ibovespa
183,236,70 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6945 (04/02/26)
33
61
66
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3605 (04/02/26)
01
03
04
07
10
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2884 (04/02/26)
00
03
08
14
23
30
32
37
38
41
45
55
58
60
71
74
77
78
80
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2921 (04/02/26)
07
20
22
33
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias