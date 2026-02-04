Plataformas se unem e ampliam acesso a FIIs no Brasil

A Brick360, fintech brasileira de análise de Fundos Imobiliários (FIIs) baseada em inteligência artificial (IA), anunciou a aquisição do MundoFII, uma das plataformas com maior tempo de atuação no setor. A operação, concluída no segundo trimestre de 2025, representa uma etapa de consolidação no ecossistema de FIIs no Brasil, integrando tecnologia com uma base de dados históricos e curadoria.

Com a união das marcas, a plataforma passa a oferecer uma estrutura voltada à análise de FIIs que contempla funcionalidades automatizadas, interface com foco em usabilidade e linguagem objetiva. A proposta é atender a diferentes perfis de investidores, com apoio em dados, indicadores e recursos comparativos.

"Nosso objetivo não é apenas reunir dados, mas mudar o comportamento do investidor brasileiro. Queremos formar uma geração que investe com inteligência, não com achismos", afirma Elias Lima, CEO da Brick360 e ex-executivo do Banco do Brasil, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Crescimento do mercado exige ferramentas com maior capacidade analítica

Segundo dados da B3, o número de investidores pessoa física em FIIs alcançou 2,8 milhões em 2025, o que representa um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. O aumento da procura por esse tipo de ativo ocorre em paralelo à necessidade de interpretação de informações técnicas e indicadores do setor.

Nesse cenário, a Brick360 desenvolveu uma inteligência artificial voltada à análise de dados históricos, fundamentos, projeções e comportamento de mercado de FIIs. As informações são processadas em tempo real e entregues ao usuário por meio de análises comparativas e indicadores consolidados.

Educação financeira e acesso à informação estruturada

Com a fusão, a nova plataforma passa a operar com a base de dados do MundoFII e a tecnologia da Brick360. A proposta envolve disponibilizar informações estruturadas para auxiliar a tomada de decisão de investidores pessoa física.

Atualmente, menos de 2% da população brasileira investe em FIIs. Nos Estados Unidos, quase metade da população investe em REITs — fundos imobiliários norte-americanos. O objetivo da Brick360 é contribuir com a ampliação do acesso à informação e apoiar o desenvolvimento de estratégias baseadas em dados.

"Investir bem não pode ser um privilégio de quem entende o mercado. Com dados certos, apresentados da forma certa, qualquer pessoa pode se tornar um investidor estratégico", afirma Elias.

Consolidação no setor de análise de FIIs

A integração entre Brick360 e MundoFII amplia a presença da empresa no mercado de tecnologia para investimentos em fundos imobiliários. Com novos recursos, interface redesenhada e uso de inteligência artificial especializada, a empresa passa a operar com foco no investidor que busca decisões orientadas por dados.

A plataforma permanece acessível para diferentes perfis de usuários, incluindo aqueles que desejam iniciar no segmento de FIIs ou aprimorar estratégias já em curso.