Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Programa do BNDES para renovação de frota de caminhão libera R$ 1,6 bi

Iniciativa apoia a aquisição de veículos novos menos poluentes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/02/2026 às 13h23
Programa do BNDES para renovação de frota de caminhão libera R$ 1,6 bi
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) investiu, em janeiro, R$ 1,3 bilhão para apoiar a aquisição de caminhões novos, mais eficientes e menos poluentes, por meio do programa BNDES Renovação da Frota. A linha atendeu caminhoneiros autônomos, cooperados e empresas transportadoras rodoviárias de carga de 532 municípios, em todas as regiões do país. No mês de janeiro, foram realizadas 1.152 operações, com um ticket médio de R$ 1,1 milhão.

A linha de financiamento integra o Move Brasil, programa de mobilidade verde do governo federal. O programa tem disponíveis R$ 10 bilhões, sendo R$ 6 bilhões em recursos do Tesouro Nacional e R$ 4 bilhões em recursos captados pelo Banco a taxa de mercado, o que torna a troca da frota mais acessível aos clientes, com taxa de juros entre 13% e 14% ao ano.

“O programa está garantindo mais segurança nas estradas, reduzindo o impacto ao meio ambiente e dando um grande impulso à indústria nacional. Caminhoneiros, cooperados e empresas transportadoras têm agora condições mais competitivas para trocar veículos antigos e mais poluentes por caminhões novos ou seminovos, mais seguros e eficientes”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Do total de recursos, R$ 1 bilhão está reservado exclusivamente para transportadores autônomos e pessoas físicas ligadas a cooperativas. O prazo de pagamento é de até 60 meses, com carência de até 6 meses. O valor máximo do financiamento é de até R$ 50 milhões por beneficiário.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destaca que o programa apresenta um modelo acertado para renovação da frota, "melhorando a segurança dos nossos caminhoneiros, com foco na sustentabilidade e no fortalecimento da indústria nacional”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 50 minutos

Portabilidade de crédito já pode ser feita de forma digital

Nova funcionalidade pretende aumentar a concorrência; veja como pedir

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

BRB diz ter encontrado “achados relevantes” sobre caso do Banco Master

Material já foi enviado à PF e ao BC

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Vendas de veículos novos caem 0,38% em janeiro, diz Fenabrave

Foram emplacados mais de 366 mil veículos no primeiro mês do ano

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

BC confirma corte da Selic em março, mas manterá juros restritivos

Autarquia não indicou magnitude do corte
Economia Há 5 horas

Inmetro e ANP combatem fraudes em postos de combustíveis

Operação Tô de Olho atinge simultaneamente oito estados e o DF

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
28° Sensação
2.27 km/h Vento
58% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Varejo de materiais de construção mira redução de perdas
Senado Federal Há 10 minutos

Pedido de criação da CPMI do Banco Master é protocolado no Congresso
Senado Federal Há 10 minutos

CRE vota acordo de defesa com Eslovênia e convenção sobre destroços marítimos
Geral Há 10 minutos

Centro de São Paulo está sem luz elétrica nesta terça-feira
Esportes Há 10 minutos

Henrique Marques é eleito o melhor do mundo no taekwondo em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 -0,28%
Euro
R$ 6,20 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 426,507,76 -1,77%
Ibovespa
185,622,55 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias