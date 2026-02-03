Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado lança agenda dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis

Programação reúne mais de 80 eventos culturais, históricos e turísticos no Rio Grande do Sul.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Secom / RS
03/02/2026 às 09h58
Governo do Estado lança agenda dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis
(Foto: Divulgação / Prefeitura de São Miguel das Missões)

O Governo do Estado, por meio da Comissão Oficial dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis, coordenada pela Secretaria da Cultura, lança nesta quarta-feira (4) a agenda das comemorações no Rio Grande do Sul. O lançamento ocorre na Casa de Cultura Mario Quintana, a partir das 10h, em Porto Alegre.

Com uma programação especial que vai movimentar a região das Missões e atrair visitantes de todo o país e do exterior, a agenda prevê mais de 80 eventos contemplando arte, música, turismo, religiosidade, ciência e história viva. Na solenidade, a agenda será detalhada pelo secretário da Cultura Eduardo Loureiro.

O marco da chegada dos primeiros jesuítas na região é o dia 3 de maio, data em que, há quase 400 anos, chegava em solo gaúcho o Padre Roque Gonzales. A fundação dos Sete Povos das Missões influenciou a cultura e a economia do Rio Grande do Sul e marcou a formação da identidade do povo gaúcho.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Darius Pippi)
Virada Histórica Há 1 mês

São Miguel das Missões celebra Ano-Novo com show pirotécnico nas ruínas

Programação especial une ritual místico, missa, espetáculo de Som e Luz e queima de fogos para marcar a chegada de 2026.

 (Foto: Divulgação Oeste Mais)
Fantasia Há 1 mês

A descoberta sobre o Papai Noel e os efeitos emocionais na infância

Psicóloga infantil explica como os pais devem agir com os questionamentos e curiosidades dos pequenos.

 -
Cultura Há 1 mês

Inscrições nos oito editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc seguem abertas

O período de inscrições nos oito editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) segue aberto até as 16h59 de 20 de janeiro, pela págin...

 Cada localidade receberá, em média, R$ 2,6 milhões para implantação e desenvolvimento de atividades dos CEUs da Cultura -Foto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Cultura Há 2 meses

Governo Leite formaliza implantação de 14 Centros de Artes e Esportes Unificados da Cultura

O governo Leite, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), formalizou na manhã desta quinta-feira (18/12) a implantação de 14 Centros de Artes e E...

 Leite foi agraciado com a Comenda Barbosa Lessa concedida pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) -Foto: Vitor Rosa/Secom
Cultura Há 2 meses

Governador Eduardo Leite anuncia novos investimentos no tradicionalismo gaúcho

Marcando o encerramento das ações de 2025 do Programa Avançar Tchê, a Secretaria da Cultura (Sedac) promoveu, nesta quarta-feira (17/12), um evento...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
28° Sensação
1.72 km/h Vento
49% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Combustíveis Há 25 minutos

Gasolina registra disparidade de preços: mais cara foi registrada no Acre e mais barata no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 28 minutos

Psicólogos reforçam segurança de dados na prática on-line e presencial
Câmara Há 28 minutos

Líder diz que governo vai encaminhar ao Congresso com urgência projeto que acaba com a escala 6x1
Geral Há 28 minutos

Polícia Federal faz operação em SP contra fraudes na Caixa
Tecnologia Há 44 minutos

Déficit de flexibilidade expõe urgência de baterias

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -0,49%
Euro
R$ 6,16 -0,57%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 428,258,04 -1,16%
Ibovespa
186,920,30 pts 2.26%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias