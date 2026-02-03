Governo do Estado lança agenda dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis

O Governo do Estado, por meio da Comissão Oficial dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis, coordenada pela Secretaria da Cultura, lança nesta quarta-feira (4) a agenda das comemorações no Rio Grande do Sul. O lançamento ocorre na Casa de Cultura Mario Quintana, a partir das 10h, em Porto Alegre.

Com uma programação especial que vai movimentar a região das Missões e atrair visitantes de todo o país e do exterior, a agenda prevê mais de 80 eventos contemplando arte, música, turismo, religiosidade, ciência e história viva. Na solenidade, a agenda será detalhada pelo secretário da Cultura Eduardo Loureiro.

O marco da chegada dos primeiros jesuítas na região é o dia 3 de maio, data em que, há quase 400 anos, chegava em solo gaúcho o Padre Roque Gonzales. A fundação dos Sete Povos das Missões influenciou a cultura e a economia do Rio Grande do Sul e marcou a formação da identidade do povo gaúcho.

