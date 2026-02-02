Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
Novas regras do Pix entram em vigor

O aprimoramento visa facilitar a recuperação de valores em casos de fraudes, golpes ou coerção

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
02/02/2026 às 15h57
Novas regras do Pix entram em vigor
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A partir desta segunda-feira (2), entra em vigor a nova regra de segurança do Pix implementada pelo BC (Banco Central). O aprimoramento visa facilitar a recuperação de valores em casos de fraudes, golpes ou coerção, permitindo um rastreamento mais eficiente das transferências suspeitas.

A principal mudança está no prazo para devolução do dinheiro, que agora será mais curto. De acordo com especialistas, a expectativa é que os valores retornem à conta do cliente em aproximadamente 11 dias após a contestação, tornando o processo muito mais ágil para as vítimas de golpes.

Mecanismo Especial de Devolução

O MED (Mecanismo Especial de Devolução) é a ferramenta que permite o bloqueio e a recuperação acelerada dos valores transferidos de forma irregular. Uma das novidades mais importantes é o bloqueio automático de contas que tenham alguma denúncia de fraude. Anteriormente, havia um processo de análise após a denúncia, mas agora a conta suspeita é imediatamente bloqueada, e só depois ocorre a investigação.

Segundo o Banco Central, essa medida visa impedir a rápida pulverização do dinheiro entre várias contas, o que dificultava o rastreamento dos valores. Com as novas tecnologias de segurança, o rastreio torna-se muito mais eficiente e automático, permitindo que as autoridades acompanhem o caminho percorrido pelo dinheiro de forma praticamente simultânea.

A comunicação entre as instituições financeiras e os órgãos de segurança também será praticamente instantânea, o que contribui para a eficiência do sistema. Especialistas estimam que esta atualização pode reduzir em até 40% o número de fraudes consideradas bem-sucedidas, uma diminuição bastante significativa.

As instituições financeiras também adotarão critérios mais rigorosos para identificar transações suspeitas e bloquear operações com indícios de fraude. Trata-se de um sistema integrado, com o Pix se atualizando por meio dos novos procedimentos adotados pelo Banco Central para garantir mais eficiência em todo o processo de segurança.

