Bandeira verde seguirá na conta de luz em fevereiro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (30) a manutenção da bandeira tarifária verde para o mês de fevereiro. Com isso, os consumidores não terão custos adicionais na fatura de energia elétrica.

De acordo com a Aneel, as chuvas nos últimos 15 dias de janeiro foram favoráveis em comparação à primeira quinzena, permitindo a recuperação dos níveis dos reservatórios das usinas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

O sistema de bandeiras tarifárias indica os custos de geração de energia elétrica pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) e varia de acordo com a disponibilidade e o custo de produção. Cada mês, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reavalia as condições de operação e define a melhor estratégia de geração de energia, traçando uma previsão de custos a serem cobrados pelas bandeiras.

Quando a bandeira é verde, não há acréscimo na fatura. Já a bandeira amarela acrescenta R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos, enquanto a vermelha, Patamar 1, acrescenta R$ 4,46 por 100 kWh, e Patamar 2, R$ 7,87 por 100 kWh, refletindo condições de geração mais custosas.

Ao final do período úmido, em abril, a Aneel define os valores das bandeiras para o ciclo seguinte, considerando o desempenho dos reservatórios e a previsão de custos de geração.