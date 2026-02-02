Novo salário mínimo de R$ 1.621 passa a valer a partir desta segunda

O salário mínimo foi reajustado para R$ 1.621 e começa a ser pago aos trabalhadores a partir desta segunda-feira (2). O valor já pode ser conferido no contracheque referente ao mês de janeiro.

O aumento de 6,79%, equivalente a R$ 103, foi oficializado pelo Decreto nº 12.797/2025. O cálculo segue a política de valorização do salário mínimo, que considera a inflação medida pelo INPC e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), respeitando o arcabouço fiscal, que limita o ganho real a até 2,5% acima da inflação do ano anterior.

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a receber o novo valor no último dia 26. O pagamento segue até sexta-feira (6), de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador.

Valor do salário mínimo em 2026

Mensal: R$ 1.621

Diário: R$ 54,04

Hora: R$ 7,37

Como o reajuste foi definido

Inflação pelo INPC: 4,18%

Crescimento real do PIB: 3,4%

Ganho real limitado a 2,5% pelo arcabouço fiscal

Reajuste total aplicado: 6,79%

Impactos econômicos e sociais

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo salário mínimo atinge diretamente 61,9 milhões de brasileiros. A estimativa é de que o reajuste injete R$ 81,7 bilhões na economia em 2026.

O impacto se estende tanto à renda das famílias quanto às contas públicas. O governo calcula um efeito combinado de R$ 110 bilhões na economia ao considerar o reajuste do mínimo e a isenção do Imposto de Renda. Por outro lado, o custo adicional para a Previdência Social é estimado em R$ 39,1 bilhões.

Além dos trabalhadores que recebem o piso nacional, o salário mínimo serve de referência para diversos benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas, como aposentadorias do INSS, pensões, seguro-desemprego e salário-família.

Benefícios e contribuições vinculados ao mínimo

INSS

Benefícios no piso (um salário mínimo): reajuste de 6,79%, para R$ 1.621

Benefícios acima do piso: reajuste de 3,90%, referente ao INPC de 2025

Teto do INSS: R$ 8.475,55

Contribuições ao INSS (CLT)

Até R$ 1.621: 7,5%

De R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84: 9%

De R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27: 12%

De R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55: 14%

Autônomos, facultativos e MEI

Plano normal (20%): R$ 324,20

Plano simplificado (11%): R$ 178,31

Baixa renda (5%): R$ 81,05

MEI (5%): R$ 81,05

Seguro-desemprego

Reajuste de 3,90% pelo INPC, em vigor desde 11 de janeiro

Parcela mínima: R$ 1.621

Parcela máxima: R$ 2.518,65

Valor definido conforme a média salarial dos últimos meses

Salário-família