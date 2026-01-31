Sábado, 31 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Manual reúne informações para microempreendedor individual

Manual do Jovem Empreendedor está disponível online

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/01/2026 às 13h42
Manual reúne informações para microempreendedor individual
© Tânia Rêgo /Agência Brasil

Guia lançado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte reúne informações essenciais para quem quer empreender como Microempreendedor Individual (MEI). O chamado Manual do Jovem Empreendedor reúne informações sobre como funciona a formalização, a organização do negócio e o aproveitamento das oportunidades disponíveis no país.

O Manual do Jovem Empreendedor está disponível online .

Além de explicar as regras e custos envolvidos, o manual destaca caminhos para o crescimento do negócio, apresentando iniciativas de capacitação, programas de crédito e oportunidades de contratação pública.

A intenção, de acordo com o Ministério é que o guia se consolide como uma porta de entrada para o empreendedorismo jovem, oferecendo conhecimento prático para planejar, formalizar e desenvolver um negócio com mais confiança.

Confira informações do manual:

- Quem pode se formalizar como MEI?

  • Pessoa física com mais de 18 anos;
  • Jovens de 16 a 18 anos podem ser MEI, desde que emancipados;
  • Que não participe como sócio ou titular de outra empresa;
  • Que exerça uma das atividades econômicas permitidas para MEI (atualmente, são mais de 467).

O primeiro passo digital é se formalizar como MEI. A formalização é feita totalmente online e gratuita no Portal do Empreendedor: Acesse: gov.br/mei

No portal, você pode:

  • Fazer o cadastro como MEI;
  • Emitir seu CNPJ e Certificado na hora;
  • Consultar as atividades permitidas;
  • Acompanhar obrigações,
  • Emitir boletos (DAS), fazer alterações e dar baixa.

- Quais as vantagens de ser MEI?

  • CNPJ e certificado gratuitos na hora da formalização;
  • Direito à aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e outros benefícios (com contribuição em dia);
  • Emissão de nota fiscal;
  • Acesso facilitado a crédito bancário;
  • Participação em licitações públicas;
  • Contribuição mensal fixa e reduzida.

- Quais as atividades são permitidas para MEI?

O MEI pode atuar em mais de 467 ocupações diferentes, divididas em segmentos como:

  • Comércio (vendas de roupas, cosméticos, alimentos etc.)
  • Reparos e Manutenção (encanador, eletricista, pintor)
  • Beleza e Bem-estar (manicure, cabeleireiro, depilador)
  • Cultura e Artesanato (músico, artesão, fotógrafo)
  • Educação (professor particular, instrutor esportivo)
  • Comunicação e Tecnologia (digitador, suporte técnico)
  • Transporte (cargas com veículo próprio — MEI Caminhoneiro)

Consulte aqui a lista completa com as ocupações permitidas.

Para capacitação, acesse aqui .

Cursos online e presencial em temas como:

  • Empreendedorismo e Inovação;
  • Finanças e Planejamento;
  • Vendas e Marketing;
  • Gestão de Pessoas;
  • Legislação e obrigações do MEI Ideal para quem está começando e quer se preparar para crescer com segurança.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 2 horas

Exportações de serviços batem recorde e alcançam US$ 51,8 bi em 2025

Ministério do Desenvolvimento lançou painel com estatísticas do setor

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Prazo para aderir ao Simples Nacional termina neste sábado

Pedido é feito online e vale para MEI, micro e pequenas empresas

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 17 horas

BC aperta regras de provedores de TI para instituições financeiras

Medidas reforçam segurança no sistema financeiro

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 19 horas

Tesouro Nacional lança novo título público em março

Tesouro Reserva será indexado à taxa Selic

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 19 horas

Ocupação hoteleira para o carnaval no Rio está em 83,70%

Centro da cidade continua em destaque entre as regiões mais procuradas

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
31° Sensação
2.55 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
19h29 Pôr do sol
Domingo
32° 15°
Segunda
35° 16°
Terça
35° 21°
Quarta
36° 18°
Quinta
36° 18°
Últimas notícias
Geral Há 4 minutos

Minas Gerais tem alerta de perigo para tempestades e rajadas de vento
Economia Há 33 minutos

Manual reúne informações para microempreendedor individual
Justiça Há 1 hora

Polícia prende piloto acusado de espancar jovem em Brasília

Economia Há 2 horas

Exportações de serviços batem recorde e alcançam US$ 51,8 bi em 2025
Caso Kiss Há 4 horas

Boate Kiss: ex-assistente da banda Gurizada Fandangueira recebe progressão ao regime aberto

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,22 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 444,849,03 -4,75%
Ibovespa
181,363,90 pts -0.97%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6941 (30/01/26)
12
32
34
57
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3601 (30/01/26)
02
03
04
06
07
08
09
11
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias