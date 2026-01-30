Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tesouro Nacional lança novo título público em março

Tesouro Reserva será indexado à taxa Selic

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/01/2026 às 19h42
Tesouro Nacional lança novo título público em março
© Joédson Alves/Agência Brasil

Um novo título público será lançado em março pelo Tesouro Nacional. Chamado de Tesouro Reserva, o novo título será indexado à taxa básica de juros Selic e pretende atrair mais investidores ao Tesouro Direto, informou nesta sexta-feira (30) o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

“O Tesouro Reserva vai entrar junto com a nova plataforma do Tesouro Direto, que vai rodar 24x7, ou seja, vai estar disponível 24 horas por dia, nos sete dias da semana, justamente para dar acesso principalmente para as camadas mais populares da população e que, durante o dia, não têm tempo ou condições de ter acesso a isso”, explicou.

Durante evento realizado na tarde desta sexta-feira na B3, na capital paulista, Ceron revelou que o investidor do Tesouro Reserva vai poder fazer aplicações a partir de R$ 1. O vencimento do papel será de 3 anos, mas o resgate pode ser feito a qualquer momento, sem descontos.

“Para começar bem, justamente para esse público que quer rentabilidade, mas também quer segurança, já que não quer colocar o seu dinheiro guardado em risco, estamos lançando o Tesouro Reserva. Ele é uma taxa flutuante, mas sem marcação do mercado. Ele não vai ter risco de ter uma flutuação no preço. O investidor vai poder resgatar no momento em que ele quiser, 24 horas por dia, sete dias por semana. Ele vai poder comprar ou vender [o título] e não terá oscilação de preço. Ele também vai poder aplicar a partir de R$ 1. São títulos de R$ 10, mas a partir de R$ 1 ele poderá fazer uma aplicação”, explicou.

O título já está em funcionamento para um grupo restrito de clientes do Banco do Brasil, em fase de testes, mas a partir de março, adiantou o secretário, estará aberto para investidores em geral.

Atualmente, o Tesouro Direto conta com pouco mais de 3 milhões de investidores ativos. Com o novo título, a intenção é ampliar esse número de investidores e também poder oferecer uma nova modalidade de investimento – mais simples e mais segura.

“Hoje, infelizmente, muitos brasileiros são induzidos a fazer uma aplicação, sem fazer uma escolha consciente. Dar a opção para o cidadão poder fazer a sua escolha é um ato de cidadania”, disse Ceron.

O secretário chamou a atenção para o momento em aplicações de ativos. “Estamos vendo o que está acontecendo nesse momento com problemas de aplicações em ativos que são de risco e, muitas vezes, as pessoas nem sabiam disso. É muito importante que as pessoas façam escolhas conscientes e que tomem suas decisões. As que querem segurança com rentabilidade ou as que querem tomar mais riscos, que façam isso de forma consciente”, disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 2 horas

BC aperta regras de provedores de TI para instituições financeiras

Medidas reforçam segurança no sistema financeiro

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Ocupação hoteleira para o carnaval no Rio está em 83,70%

Centro da cidade continua em destaque entre as regiões mais procuradas

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 4 horas

Fevereiro seguirá com bandeira tarifária verde na conta de luz

Chuvas de janeiro foram garantiram a recuperação dos reservatórios

 © MEC/Divulgação
Economia Há 4 horas

Beneficiários do Pé-de-Meia podem fazer aplicação no Tesouro Direto

Antes, o dinheiro recebido só podia ser aplicado na poupança

 Freepik
Economia Há 7 horas

Reciclagem correta de eletroeletrônicos movimenta a cadeia produtiva

Caminho para avançar na economia circular é um trabalho colaborativo, ressaltam especialistas.

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
19° Sensação
1.9 km/h Vento
90% Umidade
80% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

BC aperta regras de provedores de TI para instituições financeiras
Saúde Há 3 horas

Ministério da Saúde diz que vírus Nipah não ameaça o Brasil
Geral Há 3 horas

Justiça condena lojista a 5 anos de reclusão por maus-tratos a cães
Geral Há 4 horas

Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda
Geral Há 4 horas

Conciliação sobre greve de ônibus em São Luís termina em impasse

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,22 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 464,610,88 -0,52%
Ibovespa
181,363,90 pts -0.97%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias