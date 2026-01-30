Ocupação hoteleira para o carnaval no Rio está em 83,70%

A segunda prévia da pesquisa para o período do carnaval, divulgada nesta sexta-feira (30) pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), revela que a média de ocupação hoteleira na cidade, no período de 14 a 17 de fevereiro, está em 83,70%. O número mostra aumento de 13,24% em relação à primeira estimativa, divulgada no dia 15 , da ordem de 73,91%.

O centro da cidade continua em destaque entre as regiões mais procuradas durante os festejos de Momo, com 90,90%, seguido de Glória a Botafogo (88,40%), Ipanema/Leblon (87,50%), Leme/Copacabana (85,80%) e Barra/Recreio/São Conrado (78,40%).

O HotéisRIO divulgou também a primeira prévia para o período do Desfile das Campeãs do Carnaval 2026, dias 20 e 21 de fevereiro, cuja média está em 73,13%. O sindicato destaca que, nesse caso, houve uma inversão na ordem de preferência dos turistas pelas regiões da cidade. Os bairros do Leme/Copacabana são os mais procurados até o momento, com 87,82%, seguidos de Ipanema/Leblon (85,29%), Barra/Recreio/São Conrado (68,96%), Centro (65,84%) e Glória a Botafogo (64,15%).

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, disse que as pesquisas evidenciam que a tendência é de forte presença de turistas no Rio de Janeiro neste carnaval, incluindo estrangeiros, em especial argentinos.

“Por toda cidade escutamos diversos idiomas diferentes, com predomínio do sotaque portenho, pois os argentinos são os principais visitantes internacionais, o que deve se prolongar até a folia momesca”, disse Lopes.