Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Reciclagem correta de eletroeletrônicos movimenta a cadeia produtiva

Caminho para avançar na economia circular é um trabalho colaborativo, ressaltam especialistas.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/01/2026 às 16h12
Reciclagem correta de eletroeletrônicos movimenta a cadeia produtiva
Freepik

A logística reversa consiste na organização do fluxo de retorno de produtos e materiais após o uso, possibilitando seu reaproveitamento, reciclagem ou reindustrialização. Esse processo reduz a necessidade de extração de matérias-primas, recupera valor econômico que antes se perdia e mitiga impactos ambientais.

O Brasil é o maior gerador de resíduo de eletroeletrônico na América Latina, com cerca de 2,4 milhões de toneladas por ano, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). A estruturação de sistemas de logística reversa, impulsionados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e por acordos setoriais, envolve fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes.

A reciclagem de eletroeletrônicos tem ganhado protagonismo no avanço da economia circular no Brasil, movimentando a economia local, criando oportunidades de trabalho e ampliando o acesso da população ao descarte ambientalmente adequado.

"A participação do consumidor é determinante para o sucesso da logística reversa. O consumidor brasileiro já demonstrou, em outras frentes, capacidade de engajamento quando entende o impacto de suas escolhas. Reciclar o lixo eletrônico é uma das ações mais importantes para a preservação do meio ambiente, especialmente devido à rápida obsolescência de dispositivos eletrônicos detentores de metais pesados", salienta Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

A Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) reforça esse movimento ao operar mais de 4,2 mil pontos de recebimento em aproximadamente 1,3 mil municípios, além de promover campanhas de arrecadação que expandem o alcance da logística reversa em territórios de diferentes portes.

"O avanço da economia circular é estratégico para o país. A reciclagem de eletroeletrônicos gera valor, fomentando novas oportunidades de negócios, destaca Fernando Rodrigues, gerente de relações institucionais da ABREE. "Nosso compromisso é ampliar cada vez mais a capacidade de atendimento da logística reversa, conectando fabricantes, importadores, gestores e recicladores para transformar resíduos em recursos", complementa.

Os famosos 5 Rs da sustentabilidade (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar) já fazem parte da mentalidade do consumidor moderno e as empresas que desenvolverem rapidamente a economia circular terão uma forte vantagem competitiva.

"A educação ambiental promove a logística reversa, incentivando as pessoas a contribuírem para o reaproveitamento dos materiais e componentes desses equipamentos na fabricação de novos produtos, promovendo a economia circular e reduzindo a necessidade de extração de recursos naturais", conclui Vininha F. Carvalho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Correios reabrem inscrições para Plano de Desligamento Voluntário

Ação integra plano de reestruturação econômico-financeiro da estatal

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Consumo das famílias compensa juros e leva desemprego ao menor nível

Taxa de 2025 fica em 5,6%, mostra Pnad Contínua do IBGE

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 5 horas

Contas públicas têm déficit de R$ 55,021 bilhões em 2025

Despesas foram pressionadas pelo crescimento de gastos obrigatórios

 © Wilson Dias/Arquivo/Agência Brasil
Economia Há 9 horas

Desemprego cai para 5,1% em dezembro, o menor já registrado

Ano de 2025 termina com recorde de carteira assinada e renda

 Julio Soares
Economia Há 9 horas

Casa Perini oferece imersão na cultura da colheita

Experiência recria tradições como colheita, pisa da uva e degustação.

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
4.23 km/h Vento
55% Umidade
80% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 21 minutos

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de aliados na prisão
Direitos Humanos Há 21 minutos

Polícia apura linchamento de jovem acusado injustamente de homicídio
Educação Há 21 minutos

Não selecionados no Sisu têm até segunda para aderir à lista de espera
Geral Há 35 minutos

Prefeitura de SP estima público de 16,5 milhões de foliões no carnaval
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova obrigação de distribuidoras divulgarem arrecadação da taxa de iluminação pública

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,72%
Euro
R$ 6,22 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 466,316,77 -0,05%
Ibovespa
181,363,90 pts -0.97%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias