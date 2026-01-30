Casa Perini oferece imersão na cultura da colheita

Durante os finais de semana do mês de fevereiro, a Casa Perini promove a Saga da Uva, experiência de enoturismo que celebra a cultura da safra por meio de uma vivência autêntica, participativa e cheia de significado. A atividade é realizada das 10h às 13h, com aproximadamente três horas de duração e com grupos limitados a 35 participantes por edição.

A programação convida o visitante a mergulhar no universo do vinho desde a raiz, com colheita real nas parreiras, pisa das uvas com os pés, degustação de rótulos selecionados e um momento gastronômico que conecta tradição, história e celebração. Tudo ocorre em meio às videiras da vinícola, reforçando a experiência sensorial e a imersão na rotina da vindima.

A atividade é aberta a todos os públicos, incluindo famílias com crianças e visitantes que desejam levar seus pets. Pessoas com mobilidade reduzida também podem participar, sendo importante apenas considerar trechos de estrada de chão no percurso.

O valor dos ingressos é de R$ 550 para adultos, R$ 220 para crianças e jovens de cinco a 17 anos, e gratuito para menores de cinco anos. O participante ainda recebe chapéu e avental personalizados como lembranças da experiência. Em caso de chuva, a atividade pode ser reagendada para o dia seguinte ou para o final de semana posterior, conforme as condições do local. Para grupos, empresas ou turmas fechadas, há possibilidade de reservas exclusivas mediante agendamento e pagamento antecipado.

Segundo Franco Onzi Perini, presidente do Conselho de Administração da vinícola, essa atividade se diferencia pelas vivências completas e pela conexão afetiva que proporciona. "Na Saga da Uva, promovemos uma imersão ao tradicional ritual da colheita da uva realizado por nossos antepassados. Nesse evento, as pessoas têm a oportunidade de viver a real experiência da colheita e da pisa das uvas, em meio aos parreirais, harmonizando o momento com vinhos, espumantes e gastronomia típica dos tempos da imigração italiana", afirma.

As datas disponíveis para a experiência da Safra da Uva são nos dias 7, 15, 21, 22 e 28 de fevereiro, conforme disponibilidade de ingresso. Informações e reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 99176-8172 ou pelo site Wine Locals.