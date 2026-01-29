Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Preços altos derrubam consumo de café no Brasil em 2025

Queda no consumo não significou perdas para o faturamento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/01/2026 às 18h37

A alta do preço do café nos últimos anos acabou fazendo com que o consumo do produto no mercado brasileiro caísse no ano passado. Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira (29) pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), o consumo da bebida caiu 2,31% entre os meses de novembro de 2024 e outubro de 2025 em comparação com o mesmo período anterior, passando de 21,9 milhões de sacas de 60 kg em 2024 para 21,4 milhões no ano passado. O recorde foi obtido em 2017, quando o consumo interno chegou a atingir 22 milhões de sacas.

Quanto aos preços, a alta foi de 5,8% para o consumidor, resultado da volatilidade dos anos anteriores. Nos últimos cinco anos, informou a Abic, a matéria-prima aumentou 201% na espécie conilon e 212% na arábica. Já no varejo, o café aumentou 116%.

Segundo Pavel Cardoso, presidente da Abic, o aumento de preços em 2025 é resultado dos problemas enfrentados nos últimos anos de safras ruins, devido ao clima, e baixos estoques.

“Desde 2021 houve um descasamento nessa cadeia global de oferta e demanda. Em 2021 tivemos problemas climáticos sucessivos, trazendo frustrações com o tamanho da safra”, explicou em entrevista na tarde desta quinta-feira, na capital paulista.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apesar dessa queda no consumo, Pavel encara como positivo o resultado obtido no ano passado. “Nós tivemos essa escalada de preços da matéria-prima desde 2021 e o consumo brasileiro seguiu bem em todos esses anos, demonstrando de forma inequívoca o quão resiliente é o café para o brasileiro. O brasileiro não abre mão do café”.

Ainda segundo Pavel, “mesmo com essa leve redução de 2,31%, nós reportamos isso como uma notícia positiva, haja vista esse histórico dos últimos cinco anos, onde enfrentamos aumentos impressionantes, acima de 200% para a matéria-prima e acima de 116% para o consumo”.

Mesmo com essa queda, o Brasil se mantém na segunda posição de país mais consumidor de café no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E quando se considera o consumo per capita, o Brasil supera os Estados Unidos, com cada brasileiro consumindo, em média, 1,4 mil xícaras de café por ano.

Expectativas

A queda no consumo interno brasileiro não significou perdas para o faturamento da indústria, que cresceu 25,6% em 2025, somando R$ 46,24 bilhões. Segundo a Abic, esse crescimento no faturamento foi resultado principalmente do aumento do preço do café nas gôndolas.

Para este ano de 2026, a expectativa da Abic é de que não haverá uma queda significativa no preço do café, mas um ambiente mais estável em função da entrada de uma safra que deve ser muito boa. O preço do produto ao consumidor só deverá começar a cair daqui a duas safras, já que os estoques ainda estão baixos em todo o mundo. Enquanto isso não ocorre, a Abic aposta em promoções para atrair o consumidor.

“Os estoques globais nos países produtores para os consumidores são historicamente baixos. Então, quando essa safra chegar [com expectativa de boa florada], se ela der realmente o número que se espera e com algum conforto, teremos menor volatilidade [nos preços]”, avalia Pavel.

“A nossa leitura é que, ainda que haja um arrefecimento de volatilidade, não temos grandes espaços para reduções substanciais [no preço do produto] porque os estoques estão historicamente baixos. O entendimento de alguns operadores de mercado é de que precisaremos de pelo menos duas safras para a gente ter essa redução [de preço] numa proporção mais confortável para o consumidor”, disse.

Tarifaço

De acordo com o presidente da Abic, toda a cadeia do café ainda luta para reduzir as tarifas que foram aplicadas pelo governo dos Estados Unidos ao café solúvel. Embora o governo estadunidense tenha suspendido, em novembro do ano passado, a tarifa de 40% sobre o café em grão , o café solúvel foi deixado de lado e continua sendo taxado.

Pavel disse que essa taxação do café solúvel continua em discussão e a expectativa da cadeia é de que essa medida seja revertida em poucos meses.

O presidente da Abic avalia que a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia traz perspectivas positivas para o setor. “O Brasil é de longe o maior produtor de café do mundo, sendo que 40% do que o mundo produz sai desse país. A oportunidade do novo acordo entre a União Europeia e o Mercosul traz grandes e positivos desafios para a indústria brasileira”, reforçou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 4 horas

Fazenda desmente aumento de carga tributária sobre setor de reciclagem

Ministério esclarece que catadores terão isenção total
Economia Há 6 horas

Marinho diz que juros pesaram mais que tarifaço no emprego em 2025

Saldo anual de vagas do Caged caiu 23,73% em relação a 2024

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

FGC já pagou R$ 32,5 bilhões a 75% dos credores do Banco Master

Valor corresponde a 80% do valor total previsto

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 8 horas

Brasil cria 1,279 milhão de postos de trabalho em 2025, aponta Caged

Abertura de vagas caiu 23,73% na comparação com 2024

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Economia Há 9 horas

Regis Dudena assume Secretaria de Reformas Econômicas da Fazenda

Ex-secretário de Prêmios e Apostas substitui Marcos Pinto

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 34°
19° Sensação
1.33 km/h Vento
95% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
30° 16°
Domingo
31° 16°
Segunda
31° 15°
Terça
33° 18°
Quarta
32° 17°
Últimas notícias
Trânsito Há 2 horas

Homem morre em grave acidente na RSC-472, em Palmitinho

Justiça Há 2 horas

Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação
Geral Há 2 horas

Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda
Caso Policial Há 3 horas

Vídeo: Criança é raptada em Trindade do Sul e polícia faz buscas
Justiça Há 3 horas

Vorcaro confirma que se encontrou com governador do DF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,63%
Euro
R$ 6,18 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 448,446,57 -2,57%
Ibovespa
183,133,75 pts -0.84%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias