Mais de 40% dos idosos acima de 80 anos ainda precisam completar a vacinação contra a covid no RS

Cerca de quatro em cada 10 idosos na faixa etária mais sensível a complicações pelo coronavírus ainda precisam completar o esquema vacinal que garante proteção máxima contra a covid-19 no Rio Grande do Sul.

Uma comparação realizada entre o número de aplicações feitas no Estado até esta segunda-feira (24) e a estimativa populacional para cada grupo de idade indica que 57% dos gaúchos com 80 anos ou mais completaram as duas doses, mas 43% ainda precisam concluir o processo de imunização.

Conforme o painel estadual de monitoramento da campanha contra a pandemia, um lote de 135 mil doses da AstraZeneca foi distribuído aos municípios gaúchos em 25 e 26 de fevereiro. Dessa forma, os idosos que se vacinaram naquela época deverão procurar pela segunda injeção agora.

