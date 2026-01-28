Gasolina vai ficar R$ 0,14 mais barata para distribuidoras

A Petrobras reduziu o preço da gasolina para as distribuidoras que começou a valer a partir desta terça-feira (27). Com isso, o preço médio da gasolina A passará a ser de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.

A gasolina A é o combustível puro de refinaria que, após receber a adição de etanol pelas distribuidoras, chega aos postos para o consumo final.

Queda de 26,9%

Desde dezembro de 2022, o preço da gasolina foi reduzido em R$ 0,50 por litro, o que representa uma queda de 26,9% considerando a inflação. Já para o diesel, a redução acumulada é de 36,3% no mesmo período.

A Petrobras também informou que o preço do diesel vendido às distribuidoras não sofrerá alteração.















