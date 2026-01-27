Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mais uma empresa obtém liminar contra nova regra do vale-alimentação

Justiça suspende fiscalização e sanções previstas em norma do governo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/01/2026 às 17h23
Mais uma empresa obtém liminar contra nova regra do vale-alimentação
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Pela terceira vez nos últimos seis dias, uma grande empresa no setor de vale-alimentação e refeição obteve liminar contra o decreto que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A Justiça Federal de São Paulo concedeu nesta terça-feira (27) uma liminar à Pluxee que suspende qualquer fiscalização ou aplicação de punições pelo governo federal à empresa.

A companhia soma-se à Ticket e à VR, outras grandes empresas do setor, que haviam obtido liminares semelhantes. As novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foram estabelecidas por decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro do ano passado.

A decisão favorável à Pluxee foi do juiz Guilherme Markossian de Castro Nunes, da 10ª Vara Cível Federal. Segundo o magistrado, o uso de mecanismos estatais de controle de preços e a interferência direta na estrutura de custos e em contratos firmados entre empresas privadas podem violar os princípios da legalidade e da liberdade econômica.

O juiz também apontou que a aplicação imediata das novas regras a contratos já em vigor gera insegurança jurídica e restringe indevidamente a autonomia das partes. Todas as decisões têm caráter provisório e ainda podem ser contestadas pela União.

Teto de taxas

O decreto do governo federal fixou um teto de 3,6% para as taxas cobradas pelas empresas de vale-refeição e vale-alimentação de supermercados e restaurantes, além de reduzir de 30 para 15 dias o prazo máximo para o repasse dos valores aos estabelecimentos. Até então, nem taxas nem prazos eram regulamentados no PAT.

A norma também limita a tarifa de intercâmbio a 2%, proíbe cobranças adicionais, estabelece um prazo de 90 dias para adaptação das empresas e determina a interoperabilidade total entre bandeiras. Em até um ano, qualquer cartão de benefício deverá ser aceito em todas as maquininhas de pagamento.

Versão da empresa

Em nota, a Pluxee afirmou ver a decisão de forma positiva, por garantir a continuidade das operações e evitar impactos imediatos no ecossistema de benefícios de alimentação e refeição. Segundo a empresa, a liminar “reafirma princípios fundamentais como a legalidade, a livre iniciativa, a segurança jurídica e a proteção dos contratos vigentes”.

O Ministério do Trabalho e Emprego informou que ainda não foi oficialmente notificado da decisão, mas afirmou que irá recorrer assim que houver a comunicação formal.

Embate

As decisões judiciais vêm em meio à disputa entre o governo e as principais operadoras do setor sobre a regulamentação do PAT. A lei que embasou o decreto, aprovada pelo Congresso em 2022, tinha como objetivo ampliar a concorrência e reduzir custos no mercado de benefícios. Segundo as empresas, porém, o decreto teria extrapolado os limites legais ao impor regras não previstas no texto aprovado pelo Legislativo.

Enquanto empresas mais novas no setor, como iFood, Caju, Flash e Swile, apoiaram as mudanças , as operadoras tradicionais, que concentram cerca de 80% do mercado, posicionaram-se contra pontos centrais da norma. A discussão segue para as próximas etapas do processo judicial.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Banco do Nordeste/Arquivo/Divulgação
Economia Há 4 horas

Banco do Nordeste suspende Pix após sofrer ataque hacker

Instituição diz não haver vazamento de dados e apura incidente

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Petrobras reduz em 7,8% preço de venda do gás natural a distribuidoras

Impacto no consumidor final depende de outros elos da cadeia produtiva

 Yandex
Economia Há 9 horas

Consciência ambiental representa o respeito à integridade do meio ambiente

A sustentabilidade é o caminho para garantir um futuro saudável para as próximas gerações.

 (Foto: Jornal Província)
Orçamento Municipal Há 13 horas

Prefeito Rosemar Sala explica atraso no reajuste salarial e impasse com a Câmara Municipal de Tenente Portela

Divergência entre Executivo e Legislativo sobre a LOA mantém reajuste salarial sem aplicação e limita início de obras no município

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 13 horas

Prévia da inflação oficial de janeiro perde força e fica em 0,20%

Conta de luz e passagem aérea ajudaram a segurar o IPCA-15

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
23° Sensação
0.46 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo
Internacional Há 3 horas

Brasil e União Europeia reconhecem equivalência em proteção de dados
Educação Há 3 horas

Inep emitirá declaração do ensino médio a partir de sexta-feira
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova regra que permite pagar menos IR em planos antigos de previdência
Justiça Há 3 horas

Moraes nega encontro com ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 490,705,07 +0,17%
Ibovespa
181,919,13 pts 1.79%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias