Consciência ambiental representa o respeito à integridade do meio ambiente

A consciência ambiental é a percepção de que cada ação humana impacta o equilíbrio do planeta. Ela deve estar presente em todos os lugares, principalmente na gestão do lixo, no consumo de água e energia.

Diante de desafios tão complexos, a sustentabilidade é uma prática necessária. Desde a infância, nas escolas, até nas pequenas atitudes cotidianas, é fundamental cultivar uma nova cultura de cuidado com o planeta.

"Durante anos, algumas empresas ignoraram práticas ambientais corretas e realizaram alternativas mais baratas e de curto prazo, como, por exemplo, descartar resíduos de maneira inadequada. Este comportamento resultou em sérios problemas ambientais"

pontua Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Há 51 anos, em 1975, o Dia Mundial da Educação Ambiental foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de promover diretrizes práticas para o desenvolvimento de uma consciência ambiental e interconectada sobre a importância da preservação e sustentabilidade.

A data de 26 de janeiro foi escolhida durante a Conferência de Estocolmo da UNESCO, em Belgrado, evento que foi um marco na construção de uma agenda global.

O consumo consciente não se limita apenas a satisfazer as necessidades imediatas, mas também considera os impactos mais amplos das escolhas no mundo ao nosso redor. "A educação ambiental assume uma relevância estratégica visando capacitar a sociedade para adotar comportamentos mais conscientes para a construção de um futuro sustentável"

conclui Vininha F. Carvalho.