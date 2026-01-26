Terça, 27 de Janeiro de 2026
Petrobras reduz o preço da gasolina em 5,2% para distribuidoras

Assim, o preço médio da gasolina A passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro — uma redução de R$ 0,14 por litro

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
26/01/2026 às 15h47
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina para distribuidoras a partir desta terça-feira (27). Essa será a primeira redução dos preços de gasolina feita pela petroleira neste ano. Assim, o preço médio da gasolina A passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro — uma redução de R$ 0,14 por litro.

“Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%”, diz a empresa em nota.

A companhia também informou que deve manter os preços de venda do diesel para as distribuidoras neste momento. Nesse caso, segundo a Petrobras, a redução acumulada nos preços do diesel foi de 36,3% desde 2022.

Preços na bomba

Segundo a Petrobras, os preços praticados pela empresa representam apenas cerca de um terço do valor final pago pelos consumidores nos postos. A petroleira explica que o preço da gasolina nas bombas é composto por diversos fatores, além do valor cobrado pela estatal.

São eles:

Custos e margem de lucro de distribuidoras e revendedores;
Custo do etanol anidro, que é misturado à gasolina A para formar a gasolina C;
Impostos federais, como Cide, PIS/Pasep e Cofins;
Imposto estadual (ICMS), cuja alíquota varia conforme a unidade da federação.

Confira a nota da Petrobras

“A partir de amanhã, 27/01, a Petrobras reduzirá seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 5,2%. Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.

Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%. Para o diesel, neste momento, a Petrobras está mantendo seus preços de venda para as companhias distribuidoras. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 36,3%”.

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
