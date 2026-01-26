Terça, 27 de Janeiro de 2026
Encerram-se hoje as inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados para analista e técnico legislativo

Já as inscrições para o concurso de policial legislativo federal iniciam-se na quinta-feira (29)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/01/2026 às 11h47

As inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados podem ser feitas até as 18 horas desta segunda-feira (26), no horário de Brasília. Os interessados devem se inscrever pela página oficial do concurso .

Vagas
 O concurso oferece 70 vagas imediatas para cargos de nível superior, além de 70 vagas em cadastro de reserva.

As oportunidades são para:

  • 35 vagas para analista legislativo, especialidade processo legislativo e gestão; e
  • 35 vagas para técnico legislativo, especialidade assistente legislativo e administrativo.

Os candidatos devem ter diploma de curso superior em qualquer área, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Taxa de inscrição
 A taxa de inscrição é de:

  • R$ 100 para o cargo de técnico legislativo; e
  • R$ 130 para o cargo de analista legislativo.

O pagamento deve ser feito até 28 de janeiro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). O documento inclui QR code para pagamento via Pix.

O prazo para pedir a isenção da taxa encerrou-se no dia 12 de janeiro.

Remuneração
 A remuneração mensal varia de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, conforme o cargo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Provas
 As provas objetivas e discursivas para técnico e analista administrativo serão aplicadas em todas as capitais, no dia 8 de março, nos turnos da manhã e da tarde. A etapa é eliminatória e classificatória.

As provas objetivas terão 90 questões de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos.

A duração será de cinco horas para a prova objetiva e de três horas para a prova discursiva.

Mais informações estão disponíveis no edital e na página oficial do concurso da Câmara dos Deputados .

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara

Comissão aprova projeto que permite levar bicicletas no transporte coletivo

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara

Comissão aprova projeto que amplia rede de apoio para grávidas e mães que estudam

Proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara

Comissão aprova criação de pontos de apoio a caminhoneiros em rodovias federais durante calamidade

Projeto de lei segue em análise na Câmara

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara

Comissão aprova projeto que define atribuições para cuidadores de idosos

Texto segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara

Comissão aprova projeto que amplia frota do transporte coletivo em dias de concurso público

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

DENGUE
