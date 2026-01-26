Terça, 27 de Janeiro de 2026
Torcedor é morto por veículo da PM no estádio do Corinthians

Arena na zona leste recebia jogo entre Santos e Bragantino

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/01/2026 às 11h34

Um torcedor morreu após ser atropelado por um veículo da tropa de choque da Polícia Militar, na noite deste domingo (25), em Itaquera, no estacionamento da Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

O homem de 37 anos foi atropelado quando o policial movimentava o veículo blindado em frente a um dos portões da arena corintiana, que recebeu a partida entre Santos e Bragantino em mais uma rodada do Campeonato Paulista.

O caso foi registrado no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa) como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e segue sob investigação.

Em nota, a secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "lamenta a morte" e que foram solicitados exames aos institutos de Criminalística e Médico Legal. Após a conclusão serão tomadas as devidas providências, segundo o órgão.

