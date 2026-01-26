Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mercado financeiro reduz para 4% projeção de inflação para 2026

Expectativas para PIB, Câmbio e Selic se mantêm estáveis, diz BC

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/01/2026 às 11h34
Mercado financeiro reduz para 4% projeção de inflação para 2026
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Pela terceira semana consecutiva, o mercado financeiro reduziu as expectativas que tem para a inflação em 2026. De acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (26), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechará o ano em 4%.

Tido como referência para a inflação oficial do país, o IPCA estava projetado em 4,02% na semana passada. Quatro semanas antes, estava em 4,05%. Para os anos 2027 e 2028, o mercado mantém projeções estáveis há 12 semanas, em 3,80% para 2027; e em 3,5% para 2028.

Meta de inflação

Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta de inflação para 2026 e anos subsequentes é 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior, 4,5%.

Dessa forma, todas projeções de inflação indicadas pelo Focus encontram-se dentro das metas, a exemplo do que ocorreu com o IPCA de 2025 , que também ficou dentro da meta do governo, com os 4,26% registrados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE).

Juros

Os demais índices anunciados pelo Boletim Focus para 2026 apresentam estabilidade na comparação com as semanas anteriores.

No caso da taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro mantém os 12,25% estimados para o final de 2026, percentual calculado há cinco semanas consecutivas. Atualmente, a Selic encontra-se em 15%, o maior nível desde julho de 2006 quando atingiu 15,25%.

Para 2027, a expectativa do mercado financeiro é de que a Selic caia para 10,50%, percentual que se repete nas projeções há 50 semanas consecutivas. Para 2028, as expectativas também se mantêm estáveis, projetando que a Selic ficará em 10%, ao final do ano.

Variações da Selic

Quando o Copom aumenta a Selic, a finalidade é conter a demanda aquecida; isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Assim, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia.

Os bancos ainda consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.

Quando a taxa Selic é reduzida, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica.

PIB e dólar

Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB - a soma de todos bens e serviços produzidos no país -) as expectativas são de que a economia brasileira cresça 1,80% em 2026, mesmo percentual que se repete há sete semanas.

Para os anos seguintes, o mercado financeiro projeta crescimento de 1,80% em 2027; e de 2% em 2028.

De acordo com o Boletim Focus, o dólar estadunidense deve fechar 2026 cotado a R$ 5,50. Este valor é o mesmo projetado há 15 semanas. Para 2027 e 2028, estão projetadas cotações a R$ 5,51; e R$ 5,52, respectivamente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS

Prazo de devolução de descontos indevidos acabaria em 14 de fevereiro
Economia Há 9 horas

INSS não deixará de pagar aposentadoria a quem não tem nova identidade

Circulam notícias falsas de que o INSS deixaria de pagar benefícios

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 11 horas

Prazo para aderir ao Simples Nacional termina em 31 de janeiro

Pedido é online e vale para MEI, micro e pequenas empresas

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 11 horas

FGC alerta para golpes ligados a indenizações do Banco Master

Criminosos usam nome do fundo e de bancos para aplicar fraudes

 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Gasolina Há 12 horas

Petrobras reduz o preço da gasolina em 5,2% para distribuidoras

Assim, o preço médio da gasolina A passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro — uma redução de R$ 0,14 por litro

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
1.03 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 horas

Brumadinho: Corte alemã marca audiências em ação contra TÜV SÜD AG
Economia Há 7 horas

Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova projeto que permite levar bicicletas no transporte coletivo
Justiça Há 8 horas

Entidades vão ao STF para barrar lei de SC que proíbe cotas raciais
Geral Há 9 horas

INSS: em 13 dias, fila nacional iniciou análise de 105 mil benefícios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 -0,10%
Euro
R$ 6,27 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,380,85 +0,50%
Ibovespa
178,720,69 pts -0.08%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias