No Beira-Rio, Inter vence o Grêmio por 4 a 2 pelo Campeonato Gaúcho

Válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, o Grenal foi disputado no Beira-Rio.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
26/01/2026 às 10h36
(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho e disputado no Estádio Beira-Rio, o Inter venceu o Grêmio por 4 a 2 na noite desse domingo (25). A equipe de Paulo Pezzolano volta a campo nesta quarta-feira (28), às 19h, contra o Athlético-PR, pela primeira rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o time de Luís Castro encara o Fluminense, às 19h30min, também pelo torneio nacional.

Com o resultado do Grenal 449, o Colorado se manteve na liderança do Grupo A, com 12 pontos. Já o Tricolor ocupa provisoriamente a primeira posição do Grupo B, com 9 pontos. Marcos Rocha (contra), Borré (2) e Bernabei marcaram os gols do Inter, enquanto Amuzu e Edenílson anotaram pelo Grêmio. Mais de 32 mil torcedores acompanharam o primeiro clássico gaúcho do ano no Beira-Rio. O Colorado e o Tricolor já estão classificados às quartas de final do Gauchão.

O jogo

O clássico gaúcho começou agitado no Beira-Rio, e o Grêmio abriu o marcador logo aos 5 minutos de jogo. Tetê recebeu pela direita e cruzou para Carlos Vinícius ajeitar de cabeça para Amuzu colocar a bola no fundo das redes. Apenas 5 minutos depois, Alan Patrick cruzou em escanteio e Borré testou para o gol. Noriega até conseguiu interceptar a finalização em cima da linha, mas a bola desviou em Marcos Rocha e acabou indo para o gol.

Com boas oportunidades criadas para os dois lados em um jogo intenso, as equipes seguraram a igualdade no placar até o intervalo.

No segundo tempo, o Colorado tentou ampliar os números no marcador e garantir a vantagem, mas parou na defesa gremista. Do outro lado, o Tricolor também seguiu pressionando para arrancar uma vitória na casa do rival.

Na metade da segunda etapa, as tentativas do Grêmio renderam mais um gol. Após a bola ser levantada na grande área, Tetê pegou a sobra da defesa e finalizou, mas a bola explodiu na marcação. Bem posicionado, Edenilson aproveitou o rebote e empurrou, colocando o Tricolor à frente do placar.

A vantagem não durou muito tempo. O Inter chegou ao empate alguns lances depois, com Borré, que contou com assistência de Carbonero e equilibrou novamente o marcador. E foi o centroavante colorado responsável pelo gol da virada, dois minutos depois.

Para fechar o placar e garantir da vitória colorada, Tabata construiu a jogada, encontrou Bernabei, que tabelou com Carbonero, e marcou o quarto e último gol do time da casa.

Ficha técnica

– Internacional (4): Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo (Bruno Henrique), Paulinho (Villagra) e Alan Patrick (Bruno Tabata); Vitinho, Borré (João Bezerra) e Carbonero (Allex). Técnico: Paulo Pezzolano.

– Grêmio (2): Weverton; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur (André), Tiago (Dodi) e Cristaldo (Edenilson); Tetê (William), Carlos Vinícius e Amuzu (Enamorado). Técnico: Luís Carlos.

– Arbitragem: Lucas Guimarães Rechatiko Horn, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau. Quarto Árbitro: Érico Andrade de Carvalho. Quinto Árbitro: Jeissyevan Freitag Gonçalves. VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima.








