Fifa lança marca da Copa Feminina 2027 em evento no Rio de Janeiro

A 515 dias para a Copa do Mundo Feminina no Brasil, a Fifa divulgou em um hotel no Rio de Janeiro o emblema e slogan oficial do torneio. A marca une as letras M e W, que significam mulher e mundo em português e inglês (tradução de women e world). A junção das letras também forma um losango que remete à bandeira do Brasil e ainda lembra a geometria de um campo de futebol. O troféu do Mundial fica evidenciado em frente ao símbolo criado.

O slogan GO EPIC™ convida a torcida a fazer parte de uma jornada memorável no Brasil. Também foi lançada a identidade sonora do torneio inspirada em ritmos brasileiros, percussões ligadas ao samba e à herança afro-brasileira.

O evento conduzido pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, reuniu autoridades do esporte, personalidades do futebol masculino e feminino.

“O Brasil vive e respira futebol, e já dá para sentir por aqui a empolgação em receber o mundo todo e sediar um evento histórico”, afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Lenda da modalidade, a ex-jogadora Formiga, que agora ocupa o cargo de diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, participou do lançamento ao lado da jogadora ainda em atividade Cris Rozeira.

"Espero que possamos aproximar os torcedores ao futebol feminino e que possamos mudar, dia a dia, a estrutura do futebol feminino", ressaltou Formiga.

Ícones deo futebol masculino, Cafu e Ronaldo Fenômeno foram convocados para representar o apoio dos atletas homens ao torneio.

"Eu sou brasileiro mais animado. Acho merecíamos a Copa no nosso país perante tudo o que essas meninas fizeram que para que esse momento chegasse. Temos umas das maiores representantes do futebol feminino aqui. Quando as condições eram precárias, vocês fizeram com que o futebol feminino fosse reconhecido mundialmente. Eu poderia falar de varios craques, mas o dia é de vocês", ressaltou o capitão do pentacampeonato, Cafu.

A Copa do Mundo masculina de 2026 também foi destaque do evento. Infantino salientou que [o torneio] "vai ser espetacular. O mundo necessita de união e alegria e vamos levar alegria nesse mundial".

Após o lançamento da Copa de 2027, a Fifa homenageou os heróis dos títulos mundiais da seleção brasileira: Pepe (1958); Mengalvio (1962); Jairzinho (1970); Bebeto (1994); e Cafu (2022).

Para o público em geral, a praia de Copacabana foi palco do evento considerado pontapé inicial para o torneio, o primeiro da modalidade na América do Sul. Artistas desenharam no asfalto pinturas especiais que representavam as oito capitais brasileiras que vão sediar a competição.

Um jogo com lendas da Fifa e ex-jogadoras fizeram uma partida promocional no Posto 4, que contou com torcida formada por crianças de projetos sociais de futebol de mulheres.