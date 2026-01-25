Segunda, 26 de Janeiro de 2026
Gás do Povo chega a todas as capitais a partir desta segunda

Vale para botijão começa a ser distribuído a 950 mil famílias

25/01/2026 às 14h48
Gás do Povo chega a todas as capitais a partir desta segunda
O Programa Gás do Povo passa a atender todas as capitais brasileiras a partir desta segunda-feira (26). Nesta segunda fase, 950 mil novas famílias de 17 capitais passam a receber o vale para recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 quilos (kg), que pode ser utilizado em mais de 10 mil revendedoras credenciadas em todo o país.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social , Família e Combate à Fome (MDS), o Gás do Povo deve estar em pleno funcionamento em março, quando 15 milhões de famílias serão beneficiadas. O programa pretende combater a pobreza energética, definida como a dificuldade de uma família em ter acesso a serviços de energia essenciais e modernos, como iluminação, aquecimento, refrigeração e energia para cozinhar.

De acordo com o governo, o programa traz vantagens não apenas para as famílias de baixa renda, mas para a saúde pública. O MDS ressalta que o acesso ao botijão reduz o uso de alternativas perigosas (como lenha, carvão e querosene) para o cozimento, diminui riscos de doenças respiratórias e queimaduras e garante acesso a fontes de energia limpas e seguras.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, ressalta que o programa ajuda diretamente no orçamento das famílias. “O benefício alivia o orçamento familiar dos mais pobres, que podem destinar o dinheiro que gastariam no botijão para comprar alimentos ou suprir outra necessidade básica”, afirma. O Auxílio Gás, benefício atual que permite a compra de um botijão de 13 kg a cada dois meses por cerca de 4,4 milhões de famílias de baixa renda, será substituído.

O que muda nesta etapa

• Inclusão de 950 mil novas famílias no programa

• Expansão para 17 capitais que ainda não participavam

• Cobertura passa a alcançar todas as capitais do país

• Vale pode ser usado em mais de 10 mil revendas credenciadas

Capitais incluídas a partir de 26/01

• Aracaju (SE)

• Boa Vista (RR)

• Brasília (DF)

• Campo Grande (MS)

• Cuiabá (MT)

• Curitiba (PR)

• Florianópolis (SC)

• João Pessoa (PB)

• Macapá (AP)

• Maceió (AL)

• Manaus (AM)

• Palmas (TO)

• Porto Velho (RO)

• Rio Branco (AC)

• Rio de Janeiro (RJ)

• São Luís (MA)

• Vitória (ES)

Quem tem direito ao Gás do Povo

Para receber o benefício, a família precisa:

• Ser beneficiária do Bolsa Família;

• Ter ao menos duas pessoas no núcleo familiar;

• Ter renda per capita de até meio salário-mínimo;

• Estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses;

• Ter o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Responsável Familiar regular, sem pendências.

Como usar o vale do gás

O benefício pode ser acessado de diferentes formas:

• Aplicativo Meu Social – Gás do Povo;

• Cartão do Bolsa Família (com chip);

• Cartão de débito da Caixa;

• Informar o CPF do Responsável Familiar na maquininha da revenda e receber código por SMS.

Onde consultar o benefício

• Aplicativo Meu Social – Gás do Povo, disponível para os celulares dos sistemas Android e iOS ;

• Página oficial do Gás do Povo no site do MDS ;

• Portal Cidadão Caixa ;

• Caixa Cidadão: 0800-726-0207.

Canais para tirar dúvidas

• Disque Social 121 (MDS);

• FalaBR, do Governo Federal ;

• SAC Caixa: 0800-726-0101;

Próximos passos do programa

• Cobertura em todos os 5.571 municípios do país até março;

• Atendimento de 15 milhões de famílias nos próximos dois meses;

• Substituição definitiva do antigo Auxílio Gás, com foco na recarga direta do botijão.

