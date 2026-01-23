Segunda, 26 de Janeiro de 2026
Árbitra da região entra para a história ao apitar partida do Gauchão

Andressa Hartmann, de São Paulo das Missões, é a primeira mulher a comandar um jogo masculino da primeira divisão do campeonato

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Jornal Sentinela
23/01/2026 às 17h04
(Foto: Jornal Sentinela)

A semana foi marcada por um momento histórico para o futebol da região. Na última quinta-feira, uma árbitra natural de São Paulo das Missões alcançou um feito inédito ao atuar em uma partida da primeira divisão do Campeonato Gaúcho.

Andressa Hartmann tornou-se a primeira mulher a apitar um jogo masculino do Gauchão, consolidando seu nome na história do futebol gaúcho. A árbitra comandou a partida entre Monsoon e São José, disputada no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre.

O feito representa um avanço significativo para a arbitragem feminina e evidencia o protagonismo de profissionais da região em competições de alto nível do futebol estadual.




