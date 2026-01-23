Segunda, 26 de Janeiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova IPCA como índice para reajustes em novos contratos de energia

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
23/01/2026 às 17h08
Comissão aprova IPCA como índice para reajustes em novos contratos de energia
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou, em dezembro, projeto de lei que estabelece critérios para o aumento das tarifas de energia elétrica no Brasil.

Foi aprovado um substitutivo do relator, deputado Domingos Neto (PSD-CE), ao Projeto de Lei 290/19 , do deputado Rubens Otoni (PT-GO). O novo texto consolida a proposta original e outros seis projetos que tramitam em conjunto (apensados).

A principal medida aprovada determina que os novos contratos de concessão ou permissão de distribuição de energia, assinados após a publicação da lei, deverão utilizar obrigatoriamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como indexador para o reajuste anual de tarifas.

Atualmente, diferentes contratos podem utilizar índices variados, o que pode gerar distorções nos valores cobrados dos consumidores.

Padronização de contratos
A nova proposta do deputado Domingos Neto apresenta uma diferença de alcance em relação ao texto de Rubens Otoni. Enquanto o projeto original pretendia limitar todos os reajustes tarifários no território nacional ao IPCA de forma imediata e anual, a versão aprovada pela comissão foca na padronização de contratos futuros.

O objetivo da mudança é garantir um indexador padrão ao longo do tempo, promovendo um tratamento igualitário entre os consumidores de diferentes estados.

A proposta altera a Lei 9.427/96 , que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Impacto no orçamento familiar
Domingos Neto destacou que o custo da energia é uma preocupação central para a população brasileira. “Os aumentos nas tarifas de energia elétrica têm se tornado inegavelmente um dos principais fatores que impulsionam a inflação no país”, afirmou.

Na avaliação de Neto, a fixação de um índice oficial “tende a favorecer a adequação dos custos da energia elétrica à capacidade de pagamento dos consumidores”.

Próximos passos
O projeto segue agora para análise das comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo.

Para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 2 dias

Publicada medida provisória que protege direitos comerciais da Copa Feminina de 2027

Campeonato mundial deve acontecer entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027 em oito capitais brasileiras

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 dias

Projeto estabelece pena de prisão para quem reincidir em barulho excessivo de veículos

A Câmara dos Deputados está discutindo o assunto

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 dias

Comissão aprova novas regras para a caderneta de saúde de bebês prematuros

Proposta segue em análise na Câmara

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 dias

Comissão aprova compensação a municípios por impactos de unidades prisionais

Proposta prevê repasses do Funpen e expansão de serviços públicos locais

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 dias

Comissão aprova regras nacionais para o comércio ambulante no Brasil

Objetivo é definir direitos e deveres dos trabalhadores e limites para a fiscalização; projeto segue em análise na Câmara

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 34°
19° Sensação
1.4 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Terça
34° 19°
Quarta
36° 18°
Quinta
33° 18°
Sexta
31° 16°
Sábado
31° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Fifa lança marca da Copa Feminina 2027 em evento no Rio de Janeiro
Esportes Há 8 horas

Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol
Geral Há 11 horas

"Tragédia anunciada", diz mãe de vítimas sobre barragem de Brumadinho
Geral Há 11 horas

PMs acusados da morte de menino vão a júri popular, no Rio
Geral Há 12 horas

Raio atinge manifestantes na Praça do Cruzeiro, em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,00%
Euro
R$ 6,23 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 492,495,25 -1,91%
Ibovespa
178,858,55 pts 1.86%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6936 (24/01/26)
08
15
21
39
48
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3596 (24/01/26)
01
02
03
04
05
06
07
08
14
15
16
18
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2879 (23/01/26)
05
11
14
15
19
21
28
32
53
57
58
61
64
68
78
79
84
86
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2916 (23/01/26)
08
11
16
27
32
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias