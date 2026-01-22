Quinta, 22 de Janeiro de 2026
Receita prevê arrecadar R$ 200 bi com modelo de cobrança amigável

Sistema prioriza orientação e endurece ação contra devedores habituais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/01/2026 às 19h44
© Lula Marques/Agência Brasil

A Receita Federal estima arrecadar R$ 200 bilhões este ano com a aposta em um modelo de “cobrança amigável”. Baseada na autorregularização de inadimplentes ocasionais e no endurecimento a devedores contumazes, a estratégia levou o Fisco a um recorde histórico de arrecadação em 2025.

Ao detalhar a arrecadação de 2025 na manhã desta quinta-feira (22), o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse que a iniciativa marca uma mudança definitiva na atuação do órgão.

“O ano de 2026 vai ser um ano de mudança de paradigma e de postura da Receita Federal, deixando completamente a postura antiquada de um Fisco reativo e repressor para uma Receita que antecipa problemas, orienta os contribuintes e evita o litígio”, explicou.

A estratégia prioriza o diálogo, a orientação e o tratamento diferenciado conforme o perfil do contribuinte, com rigor concentrado nos devedores contumazes. De acordo com Barreirinhas, o objetivo é ampliar a arrecadação sem recorrer a disputas judiciais prolongadas.

“A cobrança amigável vem depois da inadimplência inicial, mas antes do litígio, interrompendo esse processo”, disse o secretário da Receita.

Anteriormente definida como uma diretriz pela Receita, a cobrança amigável foi incorporada à Lei Complementar 225 , sancionada no início do mês.

Em fevereiro de 2024, o governo enviou ao Congresso um projeto para beneficiar bons contribuintes . O Congresso, no entanto, aprovou em dezembro o projeto de lei complementar de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que instituiu a cobrança amigável e o combate aos devedores contumazes no Código de Defesa do Contribuinte.

Estratégia

O modelo se apoia em cinco pilares :

  • Orientação como regra para prevenir irregularidades;
  • Ausência de multas para bons pagadores;
  • Autorregularização para contribuintes adimplentes ou ocasionais;
  • Penalidades menores para contribuintes médios;
  • Atuação rigorosa contra devedores contumazes e crimes tributários.

Arrecadação com cobrança amigável

  • 2022: R$ 130,5 bilhões;
  • 2023: R$ 146,6 bilhões;
  • 2024: R$ 171,2 bilhões;
  • 2025: R$ 177,5 bilhões.

A expectativa do Fisco é consolidar as novas diretrizes e alcançar R$ 200 bilhões este ano com a cobrança amigável.

Devedores contumazes

Em relação aos maus pagadores, a Receita pretende endurecer a fiscalização dos contribuintes que usam a inadimplência como estratégia de negócio. Segundo o Fisco, poucas empresas se enquadram nessa categoria, mas devem bilhões ao governo.

Segundo a Receita, são classificadas como devedores contumazes :

  • 15 empresas inativas, com R$ 23,1 bilhões em débitos;
  • 7 empresas irregulares, com R$ 15 bilhões;
  • 13 empresas regulares, com R$ 4,6 bilhões.

Segundo Barreirinhas, o Fisco pretende enfrentar o setor de cigarros, que concentra os devedores contumazes. O secretário afirmou que a nova lei deve ampliar punições e coibir práticas recorrentes de sonegação.

“São recursos que deixam de ir para saúde, educação e previdência. Essa realidade precisa mudar”, disse.

© Marcelo Camargo/Agência Brasil
