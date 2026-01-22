Quinta, 22 de Janeiro de 2026
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bruna de Paula concorre ao prêmio de melhor atleta de handebol de 2025

Demais indicadas são norueguesas Katrine Lunde e Henny Reistad.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/01/2026 às 18h33

A central brasileira Bruna de Paula é uma das três indicadas ao prêmio de melhor jogadora de handebol do mundo de 2025, anunciadas nesta quinta-feira (22), pela Federação Internacional de Handebol (IHF, sigla em inglês). Nascida em Campestre, no sul de Minas Gerais, a atleta da seleção brasileira, que defende o Györ (Hungria), concorrerá com as norueguesas Katrine Lunde e Henry Reistad, atuais campeãs olímpicas e mundiais.

O público em geral poderá participar da votação online, a partir do próximo domingo (25), nos canais oficiais da IHF. Os votos dos torcedores corresponderão a um terço do somatório geral.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Bruna de Paula, de 29 anos, brilhou com a seleção brasileira feminina no Mundial, na Alemanha, quando anotou 33 gols em sete partidas, entre novembro e dezembro. Embora a Amarelinha tenha se despedido n as quartas de final, a central foi escolhida a melhor jogadora do país e também foi selecionada para compor a seleção da competição. Em 2023, a mineira já fora protagonista com o Brasil na conquista do heptacampeonato dos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile).

[Post Instagram]

Ainda criança, a mineira despertou para o handebol em sua cidade natal. Já adolescente , ela integrou a equipe de São José dos Campos (SP). Em 2016, com 19 anos, a brasileira apostou na carreira internacional e foi jogar no Fleury Loiret e logo na primeira temporada foi eleita a melhor jogadora estrangeira. Três anos depois, defendendo o Nantes, ela saiu de quadra como jogadora mais valiosas (Most Value Player-MVP) ao marcar 68 gols. Em 2021, Bruna de Paula se transferiu para o clube Metz, em que foi campeã nacional e se destacou na Ligas Europeia. No ano seguinte, ela mudou-se para a Hungria para atuar pelo Györ, no qual foi bicampeã consecutiva da iga dos Campeões da Europa (2023/2024 e 2024/2025).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 1 hora

Morre Ronan Tyezer, técnico do Águia de Marabá Sub-20, após acidente

Ele é a 2ª vítima do acidente com o ônibus do time, ocorrido há 7 dias
Esportes Há 2 horas

Obras do Centro de Futebol Feminino em Araraquara começam na segunda

Iniciativa envolve prefeitura, Petrobras, Fundesport e Ferroviária

 Foto: Divulgação Gurias do Yucumã
Gurias do Yucumã Há 5 horas

Gurias do Yucumã, de Tenente Portela, ficam fora da lista preliminar do Pró-Esporte RS

Apesar da forte atuação no esporte feminino, As Gurias do Yucumã ficaram fora desta primeira etapa
Esportes Há 1 dia

Trio de Ataque: TV Brasil e Rádio Nacional lançam programa esportivo

Atração será comandada por Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro

 Crédito: Divulgação/Pearson
Esportes Há 1 dia

Wizard by Pearson patrocina edição 2026 da Copinha

Iniciativa reforça posicionamento institucional com o desenvolvimento humano e formação desde a base

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 31°
22° Sensação
2.51 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
32° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Segunda
37° 19°
Terça
36° 19°
Últimas notícias
Saúde Há 29 minutos

Anvisa recolhe lote de chocolate Laka por problema na embalagem
Esportes Há 59 minutos

Morre Ronan Tyezer, técnico do Águia de Marabá Sub-20, após acidente
Economia Há 59 minutos

Receita nega aumento de imposto para professores com novo piso
Economia Há 1 hora

Receita prevê arrecadar R$ 200 bi com modelo de cobrança amigável
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova criação de catálogo de práticas sustentáveis de manejo de resíduos sólidos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 -0,67%
Euro
R$ 6,21 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 500,854,45 -0,65%
Ibovespa
175,589,34 pts 2.2%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6933 (21/01/26)
51
55
62
64
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3593 (21/01/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
12
15
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2878 (21/01/26)
01
05
14
17
30
33
41
42
49
52
55
65
68
77
79
81
84
90
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2915 (21/01/26)
03
08
14
18
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias