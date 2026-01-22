Quinta, 22 de Janeiro de 2026
Gurias do Yucumã, de Tenente Portela, ficam fora da lista preliminar do Pró-Esporte RS

Apesar da forte atuação no esporte feminino, As Gurias do Yucumã ficaram fora desta primeira etapa

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Governo do RS
22/01/2026 às 16h31 Atualizada em 22/01/2026 às 16h40
Foto: Divulgação Gurias do Yucumã

As Gurias do Yucumã, tradicional projeto esportivo de Tenente Portela, não aparecem na lista preliminar de projetos contemplados no lote 002/2025 do Programa Pró-Esporte RS – Lei de Incentivo ao Esporte.
A relação foi divulgada pelo Governo do Estado e marca o maior investimento da história do programa, com aporte de mais de R$ 33,4 milhões.

Ao todo, 168 projetos foram selecionados preliminarmente entre 704 inscritos em todo o Rio Grande do Sul.
Na região, houve aprovação de iniciativas nas áreas educacional, lazer, eventos esportivos e categorias de base.
Foram contemplados projetos de municípios como Seberi, Sarandi, Palmeira das Missões e Rodeio Bonito.
Entre eles estão ações voltadas ao futsal, vôlei e eventos esportivos de alcance regional.

Além do time de Tenente Portela, outros projetos tradicionais da região também não foram selecionados preliminarmente.

A Secretaria do Esporte e Lazer informou que há prazo para interposição de recursos.
Os pedidos podem ser apresentados em até dez dias corridos, a partir de 16 de janeiro.
O resultado definitivo do Pró-Esporte RS 2025 deve ser divulgado na primeira quinzena de fevereiro.
Desde 2019, o programa já destinou mais de R$ 170 milhões para o esporte gaúcho, fortalecendo projetos em todo o Estado.

