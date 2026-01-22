Gurias do Yucumã, de Tenente Portela, ficam fora da lista preliminar do Pró-Esporte RS

As Gurias do Yucumã, tradicional projeto esportivo de Tenente Portela, não aparecem na lista preliminar de projetos contemplados no lote 002/2025 do Programa Pró-Esporte RS – Lei de Incentivo ao Esporte.

A relação foi divulgada pelo Governo do Estado e marca o maior investimento da história do programa, com aporte de mais de R$ 33,4 milhões.

Ao todo, 168 projetos foram selecionados preliminarmente entre 704 inscritos em todo o Rio Grande do Sul.

Na região, houve aprovação de iniciativas nas áreas educacional, lazer, eventos esportivos e categorias de base.

Foram contemplados projetos de municípios como Seberi, Sarandi, Palmeira das Missões e Rodeio Bonito.

Entre eles estão ações voltadas ao futsal, vôlei e eventos esportivos de alcance regional.

Apesar da forte atuação no esporte feminino, As Gurias do Yucumã ficaram fora desta primeira etapa.

Além do time de Tenente Portela, outros projetos tradicionais da região também não foram selecionados preliminarmente.

A Secretaria do Esporte e Lazer informou que há prazo para interposição de recursos.

Os pedidos podem ser apresentados em até dez dias corridos, a partir de 16 de janeiro.

O resultado definitivo do Pró-Esporte RS 2025 deve ser divulgado na primeira quinzena de fevereiro.

Desde 2019, o programa já destinou mais de R$ 170 milhões para o esporte gaúcho, fortalecendo projetos em todo o Estado.

