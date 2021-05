São Paulo anuncia mais 20 unidades do Poupatempo no estado

O governo do São Paulo anunciou hoje (24) a implantação de 20 novas unidades do Poupatempo no estado. Serão beneficiados os municípios de Arujá, Caçapava, Capão Bonito, Cubatão, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Ibitinga, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itatiba, Jaboticabal, Jandira, Mococa, Mogi Mirim, Ribeirão Pires, Santana de Parnaíba, São Sebastião, Taquaritinga, Valinhos e Votorantim.

Segundo o governo do estado, as novas unidades serão viabilizadas em parceria com as prefeituras, e deverão ser abertas ao público até o final do ano. No total, terão um custo de implantação de R$ 3,7 milhões. Considerando a população das localidades onde serão instaladas, poderão beneficiar um público de 2,2 milhões de pessoas.

Os Poupatempos anunciados já terão incorporados os serviços do Departamento Estadual de Trânsito e das unidades da Circunscrição Regional de Trânsito. O novo formato de atendimento se dará por meio do sistema de balcão único, com atendentes multitarefa, que inclui serviços municipais.

“Como os atendimentos serão realizados no mesmo local por diversos órgãos, o cidadão ganhará comodidade e autonomia, sem perder o padrão de qualidade, marca registrada do programa, que cada vez mais estará próximo da população”, destacou André Arruda, presidente da Prodesp – empresa de tecnologia do governo de São Paulo, responsável pela administração do Poupatempo.

O Poupatempo oferece, em um mesmo local, centenas de serviços, como emissão de documentos pessoais, da Carteira Nacional de Habilitação, licenciamento de veículos, entre outros. Pelo site é possível realizar 137 opções de serviços de forma online.