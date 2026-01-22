Comissão aprova projeto que inclui maus-tratos contra animais como motivo de justa causa

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou, em dezembro, o Projeto de Lei 2459/25, que inclui a prática do crime de maus-tratos contra animais como uma das hipóteses para a demissão por justa causa. A proposta altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) .

O relator, deputado Capitão Alden (PL-BA), defendeu a aprovação do projeto e disse que a medida está alinhada com a crescente conscientização social sobre a proteção e o bem-estar animal.

“Isso se alinha ao entendimento doutrinário de que atos praticados fora do serviço podem repercutir no contrato de trabalho quando, pela sua gravidade e natureza, tornam insustentável a convivência laboral ou afetam a imagem e os valores institucionais do empregador”, destacou Alden.

Segurança jurídica

Na justificativa que acompanha o projeto, o autor, deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), argumenta que, embora o crime de maus-tratos já seja tipificado pela Lei dos Crimes Ambientais , a legislação trabalhista ainda não prevê expressamente essa conduta como motivo para dispensa por justa causa.

Segundo ele, essa lacuna gera insegurança jurídica, especialmente para instituições como:

clínicas veterinárias ;

pet shops ;

ONGs e abrigos de animais ;

empresas de transporte animal .

Próximas etapas

A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.