Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova projeto que reduz custos de equipamentos de segurança para automobilismo e motociclismo

Proposta segue em análise na Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
21/01/2026 às 18h52
Comissão aprova projeto que reduz custos de equipamentos de segurança para automobilismo e motociclismo
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou em dezembro o Projeto de Lei 4894/25, que cria o Regime Especial para o Esporte a Motor. O objetivo é facilitar a compra de equipamentos de segurança e componentes essenciais para quem pratica automobilismo e motociclismo no Brasil.

Atualmente, muitos dos equipamentos de proteção e peças de alta performance usados em corridas não são fabricados no Brasil e possuem altos impostos de importação.

De autoria do deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR), o projeto permite que itens como capacetes, macacões, cintos de segurança especiais e componentes de motor homologados sejam importados com isenção ou redução de tributos.

Pelo texto, o benefício vale apenas para equipamentos que tenham certificação internacional de segurança, garantindo que o piloto esteja usando o que há de mais moderno para evitar acidentes graves.

O projeto prevê ainda que terão acesso aos benefícios do regime especial:

  • pilotos e equipes registrados em federações nacionais;
  • entidades que administram o esporte (como federações de automobilismo e motociclismo);
  • administradores de autódromos, kartódromos e pistas de motocross licenciadas; e
  • projetos esportivos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte .

O relator, deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE), defendeu que a medida é necessária para garantir a segurança dos pilotos brasileiros e o desenvolvimento da categoria. "O talento brasileiro é admirável, mas os competidores enfrentam restrições pela falta de equipamentos de qualidade adequada", afirmou.

Próximos passos
A proposta, que tramita em caráter conclusivo, ainda passará pelas comissões de Desenvolvimento Econômico; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova inscrição gratuita para crianças de baixa renda em campeonatos esportivos

Proposta está em análise na Câmara dos Deputados

 kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que prioriza tratamento dentário para mulheres vítimas de violência

Câmara dos Deputados continua analisando a proposta

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova obrigação de entidades voltadas a crianças e adolescentes terem cópia do ECA para consulta

Proposta segue em análise na Câmara

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova proposta que dá segurança jurídica para políticas de Tarifa Zero no transporte público

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova projeto que permite instalar estandes de tiro em residências

Projeto permite instalação em imóveis privados, com cadastro na Polícia Federal; Câmara dos Deputados continua discutindo o assunto

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
21° Sensação
2.17 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 15°
Sábado
33° 15°
Domingo
34° 17°
Segunda
37° 18°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 1 hora

Guia de Direitos dos Povos de Matriz Africana é lançado em Brasília
Agricultura Há 1 hora

Governador sanciona lei que protege produtores catarinenses e proíbe reconstituição de leite em pó importado em SC
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que reduz custos de equipamentos de segurança para automobilismo e motociclismo
Internacional Há 2 horas

Suspensão de novos vistos de imigração para os EUA começa nesta quarta
Economia Há 2 horas

Banco Will: entenda como funciona a liquidação e os impactos da medida

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -1,07%
Euro
R$ 6,22 -1,39%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 504,767,16 +0,01%
Ibovespa
171,816,67 pts 3.33%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias