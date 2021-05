Ministra-chefe da Secretaria de Governo é a convidada do Sem Censura

A ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, é a convidada do Sem Censura desta segunda-feira (24). A jornalista Marina Machado conversa com ela sobre a participação feminina na política, a reforma tributária e Orçamento, além da vacinação e trabalho de enfrentamento à covid-19.

O programa será transmitido ao vivo, às 21h30, dos estúdios da TV Brasil em Brasília. Participam como debatedores convidados desta edição Denise Rothenburg, do Correio Braziliense, e Paulo La Salvia, da TV Brasil.

Eleita em 2018, Flávia foi a deputada federal mais votada do Distrito Federal. Em seu primeiro mandato, foi coordenadora da bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional, vice-líder do PR, presidente da Comissão Mista de Orçamento, presidente da Comissão do Bolsa Família, presidente da Comissão Externa de Combate à Violência Contra a Mulher e coordenadora da Frente da Renda Básica, além de compor diversos grupos de trabalho e frentes parlamentares. Como ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia, que está à frente da pasta desde 6 de abril, tem como missão a interlocução entre o Poder Executivo e o Legislativo, governadores e prefeitos.

Em seu novo formato, com linguagem clara e ritmo ágil, o Sem Censura explora perguntas dos debatedores e respostas do convidado em um bate-papo direto. O público pode interagir e enviar perguntas por meio da hashtag #novoSemCensura.

