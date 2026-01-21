Comissão aprova compartilhamento de dados para combater crimes transnacionais na fronteira

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, em dezembro, o Projeto de Lei 4566/24 , que facilita o compartilhamento de informações entre órgãos públicos encarregados de prevenir, investigar e combater crimes transnacionais praticados na faixa de fronteira.

O texto, de autoria do deputado José Medeiros (PL-MT), altera a Lei de Acesso à Informação (LAI) . Uma das mudanças determina que órgãos civis e militares com acesso a dados sobre o trânsito internacional de bens e pessoas na região de fronteira facilitem o compartilhamento dessas informações com outras autoridades responsáveis por infrações penais de caráter transnacional.

Deverão ser compartilhados, entre outro dados:

registros de imigrantes;

informações de monitoramento de veículos;

dados comerciais;

imagens de infraestruturas de transporte; e

outras informações de inteligência consideradas relevantes.

Diretrizes

Pelo texto, a troca de informações sobre bens e pessoas na faixa de fronteira deverá seguir diretrizes como:

confiança interagências, com atuação ética, transparente e eficiente;

prevalência da segurança pública sobre o sigilo;

preferência por informação processada;

integração de bases de dados; e

planejamento, preparo e execução orientados por inteligência.

Código Penal

Em outra frente, o projeto altera o Código Penal para aumentar de dois terços até o triplo a pena para o crime de associação criminosa quando ficar comprovada a natureza transnacional da conduta. A medida alinha esse crime ao tratamento já dado à organização criminosa.

Hoje o crime de associação criminosa tem pena prevista de 1 a 3 anos de reclusão.

Parecer favorável

O relator, deputado Coronel Ulysses (União-AC), apresentou parecer favorável ao texto.

“[A proposta] contribui para a integração entre os órgãos públicos que atuam na fiscalização transfronteiriça e, principalmente, para o compartilhamento de informações de natureza estratégica produzido pelas agências de inteligências federais e estaduais, a fim de promover o enfrentamento aos crimes transfronteiriços”, defendeu.

Próximas etapas

A proposta ainda será analisada pelas comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, seguirá para o Plenário.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.